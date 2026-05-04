איום הרחפנים: בצה"ל יחלו לצייד לוחמים בלבנון בשוטגנים

כדי להתמודד עם איום הרחפנים, בצה"ל יחלו בקרוב לצייד לוחמים בלבנון בשוטגנים, כך פרסם לראשונה הערב (שני) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מהדורה המרכזית". בצה"ל מעריכים כי הצעדים והאמצעים החדשים יקטינו את הסיכוי להיפגע ב-80%.

המלאי הראשוני של רובי הציד (שמיועדים במקור לציפורים) כבר נרכש, בימים האלה מבצעים בצה"ל בדיקות אחרונות בשטח. במקביל: הופצו הנחיות חדשות להתנהלות הלוחמים בחזית. מטעמי ביטחון כוחותינו, בשלב זה לא נוכל לפרט.

יתר הפתרונות (כולל רחפנים מיירטים ו"ספיידרמנים" למיניהם) - לא בימים הקרובים. התהליך צפוי לקחת עוד שבועות לפחות.

חיזבאללה הכניס למערכה את רחפני הנפץ שמאתגרים את צה"ל. זה דור חדש ומסוכן יותר של הכטב"מים הזולים ששימשו אותו בסבב הלחימה הקודם.

רחפני הנפץ שחיזבאללה משתמשים בהם כמעט ולא צריכים קליטה ולכן קשה לשבש את התדרים שלהם. הם מחוברים לסיב אופטי רחוק - וכך לא ניתן להסיט אותם באמצעים אלקטרוניים. הטכנולוגיה הזו קיימת כבר כחצי עשור בשדה המערכה הקטלנית בין רוסיה ואוקראינה. לאחרונה גורם ביטחוני בכיר הודה: "זו חתיכת הפתעה. לא נערכנו מספיק טוב לאיום הזה".