מבצע אכיפה רחב במזרח ירושלים: עשרות מבנים לא חוקיים נהרסו

עובדי עיריית ירושלים בסיוע שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף י-ם הרסו הבוקר (שלישי) מספר רב של חנויות ועסקים במחנה הפליטים שועפאט וכפר עקב לאחר שהוצאו נגדם צווי הריסה והחרימו עשרות רכבים גנובים ולא כשירים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במהלך המבצע נהרסו מספר מבנים בלתי חוקיים שנבנו בסמוך לגדר ההפרדה, שעל פי המשטרה פגעו בשלמותו. בנוסף להרס המבנים בוצעו עבודות חישוף לאורך 200 מטרים מתוואי גדר ההפרדה. כמו כן נהרס ציר בלתי חוקי שנבנה בסמוך. במהלך הפעולה נרשמו מספר הפרות סדר, ונתפסו שני אופנועים גנובים אשר אותרו במרחב.

על פי המשטרה, המבנים שנהרסו פוגעת בקו התפר, ולעיתים אף משמשות גורמים עוינים בניסיונות לחדור לשטח העיר ירושלים מכיוון יהודה ושומרון באופן בלתי-חוקית, ואף בניסיונות לפגוע בכוחות הביטחון הפועלים בגזרה.

המבצע להריסת המבנים לאורך קו התפר מגיע על רקע התוכנית להקמת השכונה החרדית החדשה בצפון ירושלים, בשטח שדה התעופה הישן שבין אזור התעשייה עטרות לכפר עקב ומחנה הפליטים קלנדיה. השכונה תוקם ממש בסמוך לגדר ההפרדה שמקיפה את כפר עקב, וצה"ל הציג דרישות מחמירות להקמתה.