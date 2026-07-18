הסיפור שלא סופר: שנה עם מפקד כוח מגלן ששרד את אסון חאן יונס

רב סרן ספקטור נכנס עם הכוח שלו לטהר בית עם תת קרקע בקן המחבלים בחאן יונס. דקות אחר כך אירע פיצוץ קטלני - ארבעה לוחמים נהרגו ורב סרן ספקטור נפצע קשה. בשנה האחרונה מיכל רבינוביץ׳ ליוותה אותו במשימת חייו - השיקום. כעת הוא מתיישב מול המצלמות כדי לספר את מה שקרה שם, ואת מה שעובר עליו מאז.

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הסיפור הזה עדיין לא סופר, בוודאי לא דרך העיניים שלו. ללא ספק הגבול השברירי בין חיים ומוות ריקד כאן על חבל דק. לא היה חסר הרבה כדי שלא הייתם שומעים לעולם על האיש במרכז התמונה - זה ששוחה נגד הזרם ויכול לכוחות הטבע.

"איך אני מציג את עצמי? בטבע שלי, אני חושב שאני לוחם. זה משהו שאני מרגיש אותו בכל דבר שאני עושה בחיים שלי. המחיר ששילמתי הוא המחיר הכי כבד ששילמתי בחיים שלי. שילמנו. בסוף חן שילם בחייו, אבל אני פה כדי לחוות את הכאב הזה", הוא אומר.

רב-סרן ספקטור, בן 36, קצין מצטיין במגלן, בן למשפחה שורשית, אוהבת ישראל. מתחילת המלחמה רשם מאות ימי מילואים, לחם בלבנון ובעזה. בשנה האחרונה ליווינו אותו, והוא לא מחסיר שום פרט. הוא דוגמה יוצאת דופן לעוצמות שגייס למרות האובדן בשדה הקרב.

על חיי היום-יום לאחר הפציעה: "בשדה הקרב זו סיטואציה אחרת לחלוטין. אני לא רוצה את זה בחיי היום-יום. אני לא רוצה את זה שאנחנו יושבים עכשיו ומדברים, ופתאום נבלעת לי מילה והגוף כזה נדרך. אני לא רוצה את זה שאני יושב בארוחת שישי עם המשפחה שלי, עם סבתא, ואז רעש שאפילו בקושי שמעתי אותו - דורך את המערכת. המחשבה על השבריריות של החיים היא תמיד מאחורה. לשבת באירוע משפחתי, ויש משהו שצובע כל רגע משמח במחשבה בשחור של 'זה תכף נגמר, תכף מגיע אירוע, תכף מישהו מת'".