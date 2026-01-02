"עוקבים ולא מתערבים": כוננות גבוהה בישראל בשל המחאות באיראן | יוסי יהושוע

ברקע המחאות נגד המשטר באיראן, דיווח הערב בקבינט שישי הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע כי הכוננות בישראל עלתה בשל האירועים. אמש, קיים שר הביטחון דיון ובו עלו מקרים ותגובות - במידה ובטהראן יחליטו להפנות את האש לכיוון המדינה.

גורם צבאי בכיר מסר כי "אנחנו צריכים לשתוק, לא לדבר. אף גורם ישראלי לא צריך להתערב במה שקורה שם - מספיק מה שטראמפ עושה". הגורם ציין כי על ישראל להיות רק בכוננות.

האיום של הנשיא טראמפ - והתרחבות המחאות באיראן

נשיא ארצות הברית טראמפ שיגר מוקדם יותר היום איום חריג ומפורש לאיראן, לאחר שאיים בנקיטת פעולה במידה ומפגינים ייהרגו על ידי המשטר. בחשבונות ברשת החברתית "TruthSocial" כתב: "תירו ותהרגו באלימות מפגינים שלווים, כפי שזו דרככם הקבועה, ארצות הברית תבוא לעזרתם. אנחנו נעולים ומוכנים לפעולה".

בתוך כך, ועל אף איומי הנשיא, בתקשורת המקומית במדינה דיווחו כי מפגין נהרג מירי כוחות הביטחון האיראניים בזמן הפגנות בעיר קום, דרומית לטהראן. מפקד משטרת מחוז לורסטן, שבמזרח המדינה, אמר כי "לא נסבול עוד את מי שמנסה לפגוע בביטחון הציבור", ואיים כי הכוחות "יגיבו באופן נחרץ לכל התקהלות או פעולה לא חוקית".