פרשיית ריגול חמורה בגבעתי: לוחם נאשם בריגול למען איראן

פרסום ראשון: כתב אישום הוגש נגד חייל בשירות סדיר, לוחם בגבעתי, שהתגייס לפני קצת יותר משנה, בגין עבירות של ריגול למען איראן ומסר מידע צבאי רגיש, כך פרסמה היום (רביעי) ראש הדסק הפלילים לי עייש.

גורם ביטחוני בכיר מסר כי מדובר באחת מפרשיות הריגול החמורות שנחקרו בישראל עד כה. החייל נעצר כבר לפני כארבעה חודשים, בסוף ספטמבר, במסגרת פעילות משותפת של שב"כ והיחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח. החקירה המשולבת כללה גם את המשטרה האזורית וליווי של משרד הביטחון.

ממצאי החקירה מעלים כי החל מחודש יולי 2025 עמד החייל בקשר עם גורמי מודיעין איראניים, וביצע לפי הנחייתם מספר משימות ביטחוניות תמורת כסף. בין היתר, העביר החייל למפעיליו תמונות וסרטונים של אתרים רגישים בישראל, כולל מתוך בסיסי צה"ל, וכן מידע על אמצעי לחימה, סוגי נשק ותחמושת בהם נעשה שימוש.

לאחרונה הוגש נגדו כתב אישום על ידי התביעה הצבאית בגין עבירות חמורות הכוללות מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, התחזות לאדם אחר ושיבוש מהלכי משפט.

לפרשה הוטל צו איסור פרסום גורף, אך הערב פורסמו העיקרי הדברים במסגרת פרפרזה שאושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים.

ד"ר עו"ד ניר דוד, סנגורו של החייל, הגיב: "מדובר בלוחם עז נפש ובר לבב. אין לו כל קשר לפרשייה שהתפרסמה הואיל ומדובר בטעות בזיהוי. החייל ממשיך לתפקד ולתרום באופן מרשים לטובת עמו ומולדתו. לוואי וירבו כמותו בישראל"