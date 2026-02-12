לקראת פלישה מסוריה לרמת הגולן? בצה"ל כבר מתכוננים

צה"ל הודיע היום (חמישי) כי כוחות חטיבת 'הגולן' (474) בפיקוד אוגדה 210 השלימו בשבוע האחרון תרגיל חטיבתי בדרום רמת הגולן כחלק מסדרת תרגילים להגברת המוכנות להגנה היישובים וכהיערכות לתרחיש של פלישה מסוריה.

במסגרת התרגיל, כוחות הסדיר והמילואים החטיבתיים תרגלו גם מענה לתרחישים של פינוי פצועים ותרחישי לחימה במוצבים ובשטח בנוי. התרגיל בוצע ביישובים מיצר ואפיק, בשיתוף פעולה עם הרשויות, הרבש"צים ולוחמי מחלקות ההגנה ביישובים. במקביל, כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב.

דובר צה"ל

התרגיל הגיע לאחר שכוחות צה"ל איתרו והשמידו בשבוע שעבר מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית בכפר בית ג'אן שבדרום סוריה.

גורם ביטחוני ציין כי במהלך הפעולה כוחות מיחידת מגלן שבעוצבת הקומנדו, איתרו והשמידו במחסן אמצעי לחימה רבים ובהם נשקים, מוקשים ואמצעי תקשורת של הארגון, קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרה הצפונית.

קודם לכן, נעצר מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האיסלאמית במסגרת פעילות מבצעית בגזרת הר דוב. בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים, כוחות צה"ל תחת פיקודה של אוגדה 210, פשטו במהלך הלילה על מבנה במרחב הר דוב בו שהה המחבל הבכיר.

דובר צה"ל

כאמור, הג'מאעה האיסלאמית (אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה) היא ארגון טרור סוני-פלסטיני הממוקם בלבנון. הארגון מסונף לאחים המוסלמים ומזוהה עם תנועת חמאס. דובר צה"ל אמר על הג'מאעה האיסלאמית: "ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרת הצפון".