הקריאה לצאת ל"יום זעם": המאבק החרדי מתגבר

הפלג הירושלמי איים כי יקיים היום (רביעי) ב-17:00 הפגנות נוספות בסמוך לכלא 10 שבבית ליד, לאור מעצר העריקים ותוכנית הגיוס החדשה של צה"ל למשתמטים.

הפלג הירושלמי מסרו: "עקב רדיפת עולם התורה בארץ ישראל, והשלכתם לכלא של לומדי התורה, נקראו רבני 'הוועדה להצלת עולם התורה' ושמעו את ההוראה הנחרצת לצאת ל'מאבק זעם' - חסר פשרות נגד השלטונות, עד אשר תחלחל ההבנה, שלהתרת רסן הרדיפה והדיכוי של לומדי התורה - יש מחיר".

"המוני בני התורה מתכנסים היום בשעה 17:00 סמוך לכלא 10, להכרזת מלחמה חסרת פשרות נגד רדיפת עולם התורה, ובמסר שאינו משתמע לשתי פנים: מי שמכריז מלחמה על עולם התורה ייתקל במאבק נחוש", הוסיפו.

כאמור, בצה"ל הודיעו השבוע על פתיחת במבצע "מתחילים מחדש" לגיוס משתמטים ועריקים, מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם, וזאת כפי שנחשף ב-i24NEWS. המבצע יאפשר למי שנעדרו משירות, וטרם החלו הכשרה צבאית, להגיע לגיוס באופן מיידי תוך התייחסות באופן מקל להיעדרותם מהשירות על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל. תאריך הגיוס הצפוי הוא 2-3 בספטמבר.

"מהשבעה לאוקטובר ועד היום, מדינת ישראל מצויה במלחמה עצימה ומרובת חזיתות", מסרו גורמים בצבא, "המציאות הביטחונית בעת הזאת מחייבת את הגדלת סדר הכוחות .לכן, צה"ל מגביר את פעולות האכיפה ביחס למי שלא מילא את חובתו והתייצב לשירות צבאי".

עם זאת, בימים האחרונים המוני בני ישיבות הפגינו מול כלא 10 וחסמו את ציר ז'בוטינסקי בבני ברק וצומת גהה בכביש 4 לאור המהלכים האחרונים במאמץ לגייסם.