מדאיג: רקטות אותרו ביו"ש - במרחק 8 ק"מ ממודיעין

בצה"ל זיהו היום (שלישי) ניסיון שיגור רקטות כושל מהכפר ניעמה במערב בנימין. בסריקות במקום - אותרו שתי רקטות ללא חומר נפץ תקני. יצויין כי זו לא הפעם הראשונה שאותרה רקטה ביהודה ושומרון.

מועצת יש"ע מסרה כי "ממשלת ישראל טרם הגיבה למתקפה המדינית שנפתחה עליה באו"ם בשבוע שעבר. הגמגום הישראלי מעניק רוח גבית לתקווה הערבית להשמדתנו. אם אין ריבונות יש טילים על מודיעין".

דובר צה"ל

מטעם צה"ל נמסר: "בשבוע שעבר אותרה רקטה מאולתרת במרחב כפר ניעמה. מבדיקת הפריט עולה כי הרקטה ללא ראש קרב וללא חומר נפץ תקני. הפריט נמצא בחקירת חבלני מג"ב איו"ש לצד ניהול מאמץ מבצעי ומודיעיני לסיכול התשתית".