בכיר ישראלי מזהיר: "עלולים לקבל את מודל חיזבאללה בעזה"

בכיר ישראלי מזהיר בשיחה עם i24NEWS כי "אם נשלים עם הפעילות של חמאס בוועדה הטכנוקרטית - אנחנו עלולים לקבל את מודל חיזבאללה ברצועת עזה" - כך דיווח הערב (חמישי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח.

הבכיר אומר כי ישראל לא תוכל להשמיד את ארגון הטרור בפועל תחת הוועדה, אלא רק לתקוף את התעצמותו ולעכב אותו - כפי שמתרחש בלבנון. לפי הדברים, לא יהיה מנוס מסבב נוסף מול חמאס בעתיד.

הבוקר פרסם צה"ל את נתוני הסיוע ההומניטרי שנכנסו לרצועה מ-7 באוקטובר, לפיהם נכנס פי 4 יותר מהצורך. במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני כי חמאס מתעצם ממאות משאיות שנכנסות מדי יום.

נכון להיום וכחלק משלב א' של הסכם הפסקת האש - כ-4,200 משאיות נכנסות בכל שבוע. לפי מערכת הביטחון הישראלית, כדי למלא את הצרכים ההומניטריים של רצועת עזה מספיקים כ-200 משאיות ביום - אך הממוצע כרגע עומד על 600 משאיות בכל יום.