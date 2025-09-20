"העתקת השיטות מעזה": גורם ביטחוני מזהיר מחקיינות ביו"ש

מומלצים -

במערכת הביטחון מזהים תופעה של אירועי חקיינות מהלחימה ברצועת עזה ליהודה ושומרון, כך פרסם הערב (שבת) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ'.

פעולות כמו הדבקת מטען חבלה לכלי רכב צבאי של גדוד מילואים בשכם ושיגור הרקטה שבוצע אתמול על ידי חוליית מחבלים מכפר פלסטיני באזור בנימין הן רק דוגמאות בודדות לדפוסי גרילה, שמעריכים כי יהפכו לדומים יותר לאלו שמשמשים בעזה עם הזמן.

גורם ביטחוני ל-i24NEWS: "מזהים 'עזתיזציה'. המחבל ביהודה ושומרון רואה איך פוגעים בלוחמים בעזה - ורוצה להעתיק את שיטות הפעולה".

צפו בכתבה המלאה