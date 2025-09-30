בלעדי: המספרים הבלתי נתפסים מאחורי ההברחות בגבול מצרים

בלעדי: כתב i24NEWS בדרום, ארנולד נטייב, פרסם היום (שלישי) במהדורה המרכזית את המספרים הבלתי נתפסים מאחורי ההברחות בגבול מצרים. למעשה, בין 20 ל-40 רחפנים חוצים בממוצע מדי לילה את הגבול ונושאים עימם כלי נשק, סמים, תחמושת, סיגריות ואפילו בעלי חיים.

לעיתים, רחפן אחד עושה כמה נגלות הלוך חזור באין מפריע. כל נגלה כזאת נספרת בנפרד. כל חודש בממוצע עוברים בין 700 ל-1,000 רחפנים בגבול ישראל.

הרחפנים שחוצים מעל אזורים מיושבים בפתחת ניצנה, כך אומר גורם באזור, הם "רק טיפה בים ביחס למה שעובר בשטחים פתוחים לאורך הגבול שמשתרע לאורך עשרות קילומטרים".

אז ברקע המציאות העגומה, מה ההנחייה לחיילים? מסתבר כי ניתן לירות חמישה כדורים בלבד על רחפן כדי להפיל אותו - כשהחשש שעומד מאחורי ההנחיה הזאת הוא שירי לעבר הרחפן יזלוג לשטח המצרי ויוביל לתקרית ביטחונית.

חייל בשטח סיפר ל-i24NEWS כי: "המצב בשטח הרבה יותר חמור ממה שמתארים". חייל אחר הודה: "ראיתי 40 רחפנים מול העיניים ולא היה לי מה לעשות".