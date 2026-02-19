טקס סיום קורס קציני יבשה התקיים היום (חמישי) בבה"ד 1, במהלכו נאמו נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר.

רה"מ נתניהו במסר לאיראן: "הגורמים הקיצוניים מסרבים לוותר. הם מתארגנים מחדש כדי לאתגר אותנו מחדש. איננו נחים על זרי הדפנה, אנחנו ערוכים ודרוכים להגן על עצמנו מול כל אתגר ופועלים בצמידות עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. דבר אחד בטוח - אם האייתוללות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים להעלות בדעתם".

עוד התייחס לעזה: "כוחותינו לופתים מכל עבר את הרצועה. בהתאם ליעדי המלחמה שקבענו, חמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. סיכמנו עם ידידינו בארצות הברית - לא יהיה שיקום הרצועה לפני פירוז הרצועה. בקרוב מאוד, חמאס יועמד בפני דילמה - להתפרק מנשקו בדרך הקלה, או הקשה. אני מבטיח לכם, הוא יפורק מנשקו ועזה לא תהווה עוד איום על ישראל".

שר הביטחון כ"ץ: "לא נאפשר איומי השמדה על מדינת ישראל גם בעתיד - ונפעל נגד כל איום קרוב ורחוק. ואני אומר מכאן לכל אויבינו: אל תנסו אותנו ואל תבחנו את נחישותנו - כי אתם תגלו מולכם עם מאוחד וצבא חזק ומנצח".

"המדיניות היום היא של יוזמה, הכרעה, הסרת איומים והגנה על הגבולות והיישובים הישראלים מתוך שטח האויב מול איומי ארגונים ג'יהאדיסטים", הוסיף, "בגליל מתוך רכסי ההרים בלבנון, ברמת הגולן מפסגת החרמון ואזור הביטחון בסוריה, ביישובי הנגב המערבי בנוכחות קבועה של צה"ל באזור ביטחון בתוך עזה שתימשך לתמיד, וביהודה ושומרון בנוכחות של צה"ל בתוך מחנות הפליטים בצפון השומרון".

הרמטכ"ל זמיר: "את הלחימה הרב זירתית מובילים מפקדי צה"ל העומדים בראש הכוחות. עינינו פקוחות לכל עבר, והאצבע על ההדק דרוכה מתמיד מול כל שינוי במציאות המבצעית. מי שיבקש לבחון את נחישותנו יפגוש עוצמה שתגבה ממנו מחיר מיידי וכבד".

"צה"ל הוא הגשר שבו כולנו מתאחדים ומתעלים מעל כל מחלוקת למען המטרה הגדולה המשותפת. זה המקום שבו כל אחד נותן, מקבל וגם מוותר מתוך אמונה משותפת במטרה הגדולה וההבנה כי גורלנו תלוי בלכידותנו – רק כך נוכל להכריע את מבקשי נפשנו. ריב ומדון על גבו של צה"ל יוביל אותנו לאסון", הוסיף.

נשיא המדינה הרצוג: "צוערות וצוערים יקרים, בבוקר שבעה באוקטובר, רבים מכם הבינו מיד את המתרחש, וקפצו ביוזמתם אל הקרבות הקשים בעוטף. ברגעים הללו, לא נשכח, שהרחבה שלפנינו אינה שלמה. רבים מהצוערים כאן לקחו חלק בלחימה בעזה במהלך ההכשרה".

"ברחבה שלפנינו עומדים חילונים ודתיים, ולצידם עומדים גם צוערים חרדים", הוסיף, "ואתם צוערים יקרים - ההוכחה שלמרות האתגר החיבור הוא אפשרי. וזה כל כך שונה מהמראות שראינו בבני ברק בתחילת השבוע, שהם ניסיונות לפגוע במנהיגות האמיצה שאתם כבר מגלים! כל הכבוד לכם! אתם קרן האור שתהפוך לאלומה גדולה, ותקוותי היא שבעקבותיכם יבואו רבים. מכם יראו וכן יעשו. ומכאן תצא הבשורה לחברה הישראלית כולה".

הוא הוסיף ושיגור עקיצה לנתניהו: "על רחבת המסדרים היום, עומדים גם מנהיגי העתיד של מדינת ישראל. זכרו תמיד שההנהגה אינה רק זכות, מנהיגות פירושה - אחריות. אחריות בניווט אל העתיד, והפקת לקחים מן העבר, תוך תחקיר אחראי, ממלכתי ושקוף, כדי ללמוד מטעויות, ולגזור מסקנות".