פרסום ראשון: חיזבאללה שיגרו כ-600 רקטות, כטב"מים ופצמ"רים לעבר שטח ישראל ולוחמי צה"ל בדרום לבנון, כך מפרסם היום (חמישי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. למעלה ממחצית השיגורים - כוונו לכוחות המתמרנים. בתוך כך, הודיע צה"ל שסמ"ר אורי גרינברג, בן 21, מפתח תקווה, לוחם בסיירת גולני, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון.

הנתון משתקף גם בכמות הפגיעות בעורף, וגם בכמות הפצועים בחזית, ודובר צה"ל הודיע היום על מספר תקריות בהן נפצעו שני חיילים בתוך שטח לבנון: לוחם צה"ל נפצע באורח קשה אתמול (ד') כתוצאה מירי פצצת מרגמה לעבר הכוחות בשטח לבנון, ובמהלך הלילה קצין לוחם נפצע באורח בינוני כתוצאה מרסיסים של ירי כוחותינו.

באירוע נוסף, לוחם צה"ל פונה באורח בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בעקבות חשש להיפותרמיה במהלך פעילות בדרום לבנון. יחד עם הלוחם, פונו קצינת צה"ל ו-13 לוחמים נוספים באורח קל.

במקביל, מספר מטחים נורו לעבר הצפון הבוקר. רסיסים נפלו בשכונות מגורים בחיפה, בקניון "ביג קריות" בקריית אתא. לא דווחו על נפגעים, ומספר בני אדם נחבלו קלום בדרכם למרחב מוגן.