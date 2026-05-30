לאחר עשרות השיגורים במהלך סוף השבוע: פיקוד העורף הודיע הערב (שבת) על החמרה במדיניות ההתגוננות לאזור הצפון - עם דגש על אזור קו העימות. ההנחיות צפויות להיות בתוקף עד לערב יום שני הקרוב, כך שהלימודים לא יתקיימו בימים ראשון ושני.

אזור הנחיה קו עימות והיישובים אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא- סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר- יעברו למדרג פעילות מצומצמת: המשמעות היא, כי לא ניתן יהיה לקיים פעילות חינוכית כלל בעוד שמקומות עבודה - יכולים לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

עוד עולה כי התקהלויות ושירותים יוכלו להתקיים בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 אנשים וחופי הים יהיו סגורים לציבור.

אזורי הנחיה גולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי, גליל עליון - יעברו למדרג פעילות חלקית. המשמעות היא, כי ניתן לקיים פעילות חינוכית במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות העבודה יוכלו לפעול במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלויות ושירותים - בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 אנשים וחופי הים יהיו סגורים לציבור.