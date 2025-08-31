האיום הוסר? צה"ל מסיר את החומות בין רצועת עזה לנחל עוז

מומלצים -

בעוטף עזה החלו היום (ראשון) בעבודות להסרת חומות הבטון הגבוהות שהוצבו בין רצועת עזה לנחל עוז. בהמשך מתוכננת הסרת החומות גם במוקדים נוספים, שבהם נשקף במשך שנים איום נ.ט משמעותי.

מרכז הערכת המצב התמקד ברכס ה-70 שנמצא ברצועת עזה וממנו נשקף טווח ירי לעבר יישובי צפון העוטף. הרכס מוכר בערבית כ"רכס עלי מונטאר" - על שם הגבעה השולטת במקום הקרויה על שמו של השייח' הקבור שם.

גורמים ביטחוניים מעריכים כי נוכחות כוחות צה"ל במרחב, לצד היקף הפגיעה הנרחב בתשתיות שעל הרכס, מבטיחים כי גם אם מחבל ינסה לחדור - הוא לא יצליח.

בתוך כך, ציר הגישה המרכזי לנחל עוז, שעמד סגור במשך כחמש שנים, שופץ ביוזמת מנהלת תקומה וייפתח מחדש לתנועה בסוף החודש - ובכך ישוב לשמש כנתיב המרכזי המוביל לקיבוץ.

כביש 25 הוא כביש רוחב ארצי המוביל מגבול רצועת עזה ליד נחל עוז, דרך הנגב הצפוני ועד לצומת הערבה. אורכו 113 קילומטר, והוא כביש הרוחב הארוך ביותר במדינת ישראל. בנוסף, זהו אחד משלושת הכבישים היחידים החוצים את המדינה לכל רוחבה. כעת, במסגרת ההיערכות לחזרת התושבים, שופץ ונפתח מחדש לתנועה המקטע שבין צומת סעד לנחל עוז - מקטע בעל חשיבות עליונה כציר הגישה הראשי לקיבוץ.

אילן מורג, יו"ר קיבוץ נחל עוז: "אני שמח על פתיחת כביש 25 בסוף החודש. החזרת התנועה לנתיב הראשי של הכניסה לקיבוץ מסמלת עבורנו את תחילתה של חזרה לשגרה. חזרנו לדרך המלך – והפתיחה הזו אינה רק פיזית, אלא גם רגשית. היא מהווה עבורנו סמל לשיקום ולצמיחה המחודשת של הקיבוץ".