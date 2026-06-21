שב"כ וצה"ל חושפים היום (ראשון) את פרטיהם של שבעה פעילים בארגון הטרור חמאס, שהכווינו בשנה האחרונה עשרות ניסיונות פיגוע נגד ישראלים וכוחות הביטחון ביהודה ושומרון - כשהם פועלים משטח טורקיה.

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בצה"ל ושב"כ חושפים כי במסגרת קידום הפיגועים משטח טורקיה, הפעילים עסקו בין היתר בגיוס מחבלים, העברת אמצעי לחימה וכספים לשטח לטובת קידום פעילותם. כמו כן הפעילים בטורקיה קיימו פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון, תוך שהם מנצלים תשתיות במדינה לטובת העברת כספים והנחיות, אשר שימשו לקידום הוצאה לפועל של פיגועים.

במהלך השנה האחרונה התקיימו מספר חקירות בשב"כ, במסגרתן הופללו פעילי חמאס השוהים בטורקיה ופועלים תחת מרחב הגדה בארגון הטרור בקידום פעילות צבאית.

פעילי חמאס שמקדמים פיגועים ביהודה ושומרון משטח טורקיה:

זאהר ג'אברין - ראש מרחב הגדה בחמאס

אימן אבו חליל - ראש הזרוע הצבאית של מרחב הגדה בחמאס

אימן שראונה - גייס פעילים וקידם פעילות טרור במרחב, פועל משטח טורקיה

מחמד מלאח - במקור מטול כרם, מחלק את זמנו בין טורקיה וקטאר, סייע בהעברת כספים לטרור

מאג'ד ג'עבה - סייע בהברחת הנשק ששימש בפיגוע במחסום המנהרות בנובמבר 2023, פועל משטח טורקיה

וליד אבו נצאר - מימן תשתית טרור בבית לחם, פועל משטח טורקיה

סלאם יעיש - גייס פעילי טרור להוצאת פיגועים, פועל משטח טורקיה

בהודעה משותפת של שב"כ וצה"ל נמסר: "אנו רואים בחומרה רבה כל קשר לגורמי טרור והכוונה מטעם מרחב הגדה בחמאס ומעורבות בהעברות כספים ואמצעי לחימה המיועדים לתשתיות טרור באזור יהודה ושומרון, וימשיכו לפעול בנחישות בכדי לסכל איומים ולהבטיח את ביטחון תושבי ומדינת ישראל".