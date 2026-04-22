הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הארכת הפסקת האש מול איראן מעוררת תגובות רבות. למרות האופטימיות שהיא העלתה בקרב רבים בעולם, הוא המשיך לשגר איומים לעבר טהרן בסדרת פוסטים שכתב ברשת Truth Social.

סוכנות הידיעות הממלכתית בלבנון: אדם אחד נהרג, ושניים נפצעו בתקיפת כטב"ם ישראלית במערב בקעת לבנון הלילה (רון צור) דיווח: משמרות המהפכה ירו על אונייה באזור מצר הורמוז (עמיחי שטיין) דיווח ב-CNN: האקבי יהיה חלק מהמשלחת האמריקנית בשיחות בין ישראל ללבנון טראמפ: "לא יהיה הסכם עם איראן אלא אם נפוצץ את שאר המדינה, כולל מנהיגיה" (גיא עזריאל)