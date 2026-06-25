הותר לפרסום: רס"ר במיל' באסל סויד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת "סער מגולן" בחטיבה 7, נהרג הלילה (חמישי) בתאונה מבצעית בדרום לבנון.

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אתמול בסביבות השעה 22:50, כלי רכב של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני התהפך במרחב רב א-תלתין שבדרום לבנון. באותו אירוע, נפצע לוחם צה"ל באורח בינוני. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

בשבוע שעבר, סא”ל דור גדליה בן שמחון, סמ”ר יואב קליין, סמ”ר ליאב כבביה וסמ"ר נוה חבשוש, נפלו בפעילות מבצעית בלבנון. כזכור, האסון בו נפלו ארבעת הלוחמים אירע בלילה בין חמישי לשישי במרחב כפר תבנית, כאשר רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה פגע בטנק המג"ד, בו שהו ארבעת החללים. נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שטרם הסתיים, ובסיומו יוצגו הממצאים בשקיפות למשפחות.

מהמרכז הרפואי רמב"ם, שם עבד באסל, נמסר: "המומים וכואבים בעקבות הידיעה על נפילתו בפעילות מבצעית בלבנון של רס"ר במילואים באסל סויד, תושב פקיעין בן 32 במותו. באסל היה רכז תפעול בהנהלה אדמינסטרטיבית ברמב"ם - תחום שבו בלט ובא במגע עם רוב מוחלט של 6500 עובדי בית החולים".

ד"ר מיכל מקל מנכל"ית רמב"ם: "זהו יום עצוב מאוד עבור כל משפחת רמב"ם - להתעורר לבשורת איוב כזו. הלב נשבר. באסל עשה מאות ימי מילואים בשנים האחרונות , אדם שנתן מעצמו מעל ומעבר לחברה הישראלית, וגם פה ברמב"ם הוא מוכר היטב בזכות המסירות החריצות, והנכונות לעזור שלוו תמיד בחיוך. הוא היה פעיל מאוד בהתארגנות של בית החולים באירועי המלחמה והכל בנועם ושלווה. אני שולחת חיבוק חם למשפחתו בפקיעין שעטופה כעת באבל הכבד. מי ייתן ולא יידעו עוד צער".