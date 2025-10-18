שרים בממשלה על המוקד: מתקפת הסייבר של איראן

שלושה שרים בממשלה הפכו למטרה למתקפת סייבר - שמקורה ככל הנראה באיראן. במסגרת המתקפה: ניסיונות לפרוץ לטלפון הנייד שלהם ולתיבת המייל האלקטרוני ולהוציא מידע רגיש. בשב"כ מעורבים אך בחרו שלא להתייחס. כך פרסם הערב (שבת) הכתב הצבאי של i24NEWS, ינון שלום יתח ב"מגזין השבת".

בין השרים שנמצאים תחת המתקפה בשבועות האחרונים וניתן לציין את שמם: השרה מאי גולן, שבנכסיה הדיגיטליים נרשמו ניסיונות פריצה במספר לילות ובשעות הבוקר המוקדמות. במענה לפניית i24NEWS, זו לא הכחישה את הפרטים.

מהשרה מאי גולן נמסר בתגובה: "אני מודה לגופי הביטחון שפועלים להגן עליי ולאבטח אותי, מעבר לכך לא אתייחס לפרטי מודיעין מסווגים. ולמען הסר ספק: אמשיך לפעול ללא מורא בחזית ההסברה בעולם - לא משנה כמה גורמים עוינים ישימו אותי על המוקד".

