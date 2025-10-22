החטיפה שלא הייתה: לוחמים העבירו אסיר ברכבם ועוררו בהלה

במערכת הביטחון הקפיצו היום (רביעי) כוחות כוננות ברחבי יהודה ושומרון, בעקבות דיווח על רכב שנסע בצפון ירושלים - כשבמושב האחורי נראה אדם כפות כשעיניו מכוסות.

כוחות גדולים הוקפצו לשטח, נפתחו סריקות נרחבות וחסימות כבישים ברחבי הבירה - עד שהתבררה התמונה האמיתית: שני חיילי מילואים בלבוש אזרחי החליטו להסיע אסיר ברכבם הפרטי, מבלי ליידע את גורמי הביטחון. בסופו של דבר התברר - לא מדובר באירוע חטיפה, אלא בטעות מבצעית מביכה.

בתחילת השבוע פרסמנו לראשונה אירוע חריג שכמעט ונגמר באסון. התקרית אירעה בלבנון, ובמהלכה שלושה לוחמים יצאו לאימון כושר על גדר הבסיס - כשהם על אזרחי וחמושים בנשק מבלי לתאם עם אף אחד. התצפיות בגזרה זיהו את הלוחמים כמחבלים, דרכו את הגזרה והקפיצו כוחות רבים להסרת האיום - ביניהם גם כטב"ם תוקף (זיק) ושלושה טנקים.

ל-i24NEWS נודע, כי הלוחמים קיבלו הודעה על אירוע חירום במוצב ורצו לש.ג כדי להצטרף למרדף, עד שזוהו בכניסה על ידי מפקד המוצב - והבינו שבכלל רודפים אחריהם. בצה"ל מתחקרים את האירוע ומתכוונים להעניש את הלוחמים. בצה"ל אישרו את הפרטים.