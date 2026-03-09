הותר לפרסום: סמ"ר אור דמרי הוא ההרוג השני בתקרית אתמול בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר היום (שני) לפרסום כי סמ"ר אור דמרי, בן 20, מלימן, הוא ההרוג השני בתקרית אתמול בלבנון. דמרי שירת כלוחם צמ"ה באוגדה 91, חיל ההנדסה הקרבית.

משפחתו של דמרי מסרה: "אנו המומים מהאסון ולא מעכלים את האובדן של בננו האהוב. לא נתפס".

בקהילת לימן הוסיפו: "הקהילה כולה המומה וכואבת את האובדן הכבד. אנו מחבקים את משפחת דמרי ברגעיהם הקשים ביותר ונעמוד לצידם בכל שיידרש".

בתקרית נפל גם רס"ל מאהר ח'טאר, בן 38 ממג'דל שמס. השניים נהרגו מפגיעת טיל נ"ט בדחפור D-9. בנוסף באירוע נפצע באורח קל קצין לוחם.

i24NEWS

על פי הפרטים, במהלך הלילה כוח הנדסה של גדוד 601 רכוב על נגמ"ש מסוג פומ"ה נתקע באזור הגליל העליון, למקום הוזנק כוח חילוץ עם שני דחפורי D-9 והחלו בפעולות חילוץ של הכלי.

טיל נ"ט שוגר לעבר אחד הכלים שפעלו במקום ופצע באורח אנוש את שני הלוחמים, שפונו במסוק לבית החולים אך מותם נקבע כעבור מספר דקות. נבדקת האפשרות שירי פצמ"ר פגע במיכל הדלק של ה-D-9.

מדובר בתקרית הרביעית של שיגור טיל נ"ט לעבר הכוחות בימים האחרונים - שמסבים נזק ונפגעים. ביום שישי האחרון, נפצעו באורח קשה ובינוני שני לוחמים כתוצאה משיגור הטיל לעבר הכוחות במרחב הגליל המערבי בדרום לבנון.