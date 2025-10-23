הצעת הדיל המפוקפק של בן גביר לקצין המשטרה | פרסום ראשון

מספר שנים טרם כהונתו כשר לביטחון לאומי, עורך הדין איתמר בן גביר הציע "עסקה" מפוקפקת משהו - שזכתה לתיעוד במזכר שכתב קצין המשטרה נצ"מ שימי מרציאנו - שם כתב כי בן גביר הציע לו ביטול תלונה במח"ש תמורת פיצוי כספי. כעת, נראה כי בן גביר לא שכח, שכן הוא מסרב לחתום על מינוי של מרציאנו לתפקיד מטה באגף התנועה של המשטרה מזה כארבעה חודשים, כך פרסם הפרשן לענייני משטרה של i24NEWS, משה שטיינמץ, הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית".

לפני כחמש שנים הגיע עורך הדין איתמר בן גביר לתחנת משטרה בירושלים. הוא נכנס למשרדו של מפקד התחנה נצ"מ שימי מרציאנו, ואמר לו כי "אני יודע מי אתה".

השר לביטחון לאומי לעתיד ייצג באותם ימים נער שמרציאנו סטר לו במהלך הפגנה. נגד מרציאנו נפתחה חקירה במח"ש על מקרה זה.

"צריך לגשת למח"ש ולבקש לעשות סולחה וללא קשר צריך לפצות את הילד" אמר בן גביר לקצין ההמום, שהבין כי בן גביר מציע לו דיל מפוקפק - לבטל את התלונה תמורת פיצוי כספי.

מרציאנו התקשר לקצין החקירות המרחבי ושיתף אותו בשיחה. הקצין אמר למרציאנו לרשום מזכר ולהכניס למעטפה סגורה. "אמרתי שאני לא מדבר על הנושא הזה ואינני מתערב בכלום", רשם מרציאנו במזכר שחשפנו ב-i24NEWS הערב.

בן גביר לא הכחיש את עצם השיחה אך טען כי מרציאנו סילף את הדברים. "עבריין במדים" הוא כינה אותו - לאחר שמרציאנו סיפר לבית המשפט על השיחה.

חמש שנים חלפו, מרציאנו בינתיים זוכה על ידי בית המשפט, אבל בן גביר כנראה לא שכח. כאמור כבר ארבעה חודשים בהם הוא מסרב לחתום על מינוי של מרציאנו לתפקיד מטה באגף התנועה של המשטרה.