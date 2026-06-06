צה"ל על הדריסה באפרת: פלסטיני פגע בישראלי לאחר שיודו לעברו אבנים, ונעצר

אזרח ישראלי נפצע הלילה (בין שבת לראשון) באורח קל הערב לאחר שנפגע מרכב פלסטיני בצומת אפרת שבחטיבת עציון. החשוד הפוגע נעצר זמן קצר לאחר האירוע יחד עם מספר חשודים נוספים.

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מדובר צה"ל נמסר כי לפני האירוע התקהלו במקום עשרות אזרחים ישראלים, חסמו כלי רכב פלסטיניים ויידו לעברם אבנים. במהלך האירוע פגע חשוד פלסטיני עם רכבו באזרח ישראלי, שנפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

בעקבות הדיווח הוזעקו למקום כוחות צה"ל ומג"ב, שביצעו חסימות במרחב ופתחו בסריקות אחר הרכב. בתוך זמן קצר אותר החשוד ונעצר יחד עם מספר חשודים נוספים, שהועברו להמשך תחקור בידי כוחות הביטחון.

בצה"ל ממשיכים לבדוק את נסיבות האירוע ואת השתלשלות האירועים שהובילה לפגיעה.