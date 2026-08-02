הקצין שמזהיר - חיזבאללה כבר מתארגן לעימות הבא

בשיא המתיחות, מגישת "מגזין השבת" מיכל רבינוביץ' ביקרה השבוע את הלוחמים במעוזי הטרור בלבנון - שצה"ל פירק ממחבלים ומנהרות, משם תכנן כח רדואן לפשוט על ישובי הצפון. בשיחה עם מפקד גדוד 46 הוא סיפר על ההישגים והזהיר: חיזבאללה נערך לעימות הבא ומתארגן לנו מול העיניים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השבוע הזה הוא אחד המתוחים שידענו - רגע לפני הסכם או רגע לפני מלחמה. מתחת להריסות, חיזבאללה לא נעלם ורק נערך בשקט לעימות הבא.

על מה שהפתיע אותו בגזרה, מספר סא"ל א': "כמות האמל"ח היא מטורפת, וכמות התת קרקע והזמן שהם השקיעו בלחצוב את זה בסלע. זה משמעותי בהכנות שלהם לקראת".

"יש מקומות שהם ויתרו עליהם, מתוך ההבנה שהם לא יכולים לעצור את צה"ל", הוסיף א'. "אבל חיזבאללה כן יודע להשהות ולעכב, והוא עושה את זה באמצעות התמ"ס, הרחפנים, החבלה, הנ"ט. והוא אכן מכין את המרחבים ואת העמדות במקומות שאנחנו עתידים לתמרן בהם".