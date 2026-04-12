הרמטכ"ל דרך את צה"ל: כוננות מיידית לחזרה למלחמה עם איראן

לנוכח קריסת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, הרמטכ"ל דרך את צה"ל להיות בכוננות לחזרה למלחמה עם איראן, כך מפרסם היום (ראשון) הפרשן הצבאי יוסי יהושוע.

צה"ל נכנס לנוהל קרב סדור בדומה למתכונת שהופעלה ערב המבצעים הקודמים על אדמת הרפובליקה האיסלאמית, ואגף המודיעין מגביר את קצב בניית המטרות. עם זאת, יודגש כי טרם התקבלה החלטה על פעולה צבאית.

נזכיר כי סגן נשיא ארצות הברית גיי. די. ואנס הודיע הלילה כי השיחות עם המשלחת האיראנית בפקיסטן לא הניבו תוצאות - והמריא יחד עם המשלחת האמריקנית חזרה לארצות הברית. "נחזור בלי הסכם, אלו חדשות רעות עבור איראן".

סגן הנשיא אמר כי בשיחות היו פגמים עם איראן, "שבחרה לא לקבל את תנאי ארצות הברית". "היינו די גמישים, עליו לראות אישור חיובי לכך שהאיראנים לא יחתרו להשיג נשק גרעיני. הגענו לפה עם הצעה פשוטה מאוד - וזוהי הסופית והטובה ביותר שלנו", הוסיף.

ב"ניו יורק טיימס" דווח כי שלוש נקודות המחולקת העיקריות שנותרו בין הצדדים הן פתיחת מצר הורמוז, שהאיראנים דורשים כי זה ייעשה רק לאחר הסכם סופי; 400 הקילוגרימם של האורניום המועשר שקבור מתחת לאדמה, והדרשה לשחרור 27 מיליארד דולר מהכספים המוחזקים בחו"ל ומוקפאים.