הותר לפרסום: סמל רותם ינאי, משקית ת"ש בגבעתי, נפלה מפגיעת רחפן נפץ בצפון

הותר לפרסום: סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, מש"קית ת"ש בגדוד רותם (435), חטיבת גבעתי, נפלה אתמול (רביעי) במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ מנפילת רחפן נפץ.

באותו אירוע בו נפלה סמל רותם ינאי, נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

מטעם המועצה של רותם, בנימינה-גבעת עדה נמסר: "רותם היא בתם של הילית וטל, אחותם של דור ואביעד. בוגרת בית הספר כרמים, שם הרחיבה תיאטרון ותרמה רבות למגמה ולחיי בית הספר. היא הייתה פעילה אהובה בשבט גפן של תנועת הצופים, ובדרכה המיוחדת הותירה חותם על חבריה וכל מי שזכה להכיר אותה. היא תיזכר כבעלת חוש הומור, ביטחון עצמי, לב רחב ונתינה אינסופית, כמי שפעלה מתוך אכפתיות ורגישות למען הסובבים אותה"

רחפן נפץ, כלי הנשק החדש של חיזבאללה משוגר ממרחק, מאתר את נקודת הפינוי של כוח צה"ל ומנסה "להתאבד" בדיוק על הכוח. חיזבאללה הכניס למערכה את רחפני הנפץ שמאתגרים צה"ל. זה דור חדש ומסוכן יותר של הכטב"מים הזולים ששימשו אותו בסבב הלחימה הקודם.