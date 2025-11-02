תכנן פיגועים: בן 14 מיפו מואשם בסיוע לאל-קאעידה וחמאס

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי לנוער בתל אביב כתב אישום ביטחוני נגד קטין בן 14 בעל צרכים מיוחדים, תושב יפו, הנאשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לתועלת האויב, לאחר שיצר קשר עם גורמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה, ביצע עבורם איסוף חומר מודיעיני, ואף ניסה לייצר חומרי נפץ ולהצטרף לארגון הטרור חמאס.

מכתב האישום עולה כי הנאשם שהזדהה עם ארגון אל-קאעידה והציג עצמו כמרגל מוסלמי, היה חבר פעיל בקבוצה ביישומון סיגנל, הנקראת "תנועת סייבר וג'יהאד חמוש". הנאשם צילם בטלפון שלו שני מבנים ששימשו בעבר כמתקנים צבאיים, סיפק לבקשת הסוכן את נקודות הציון שלהם, ותיעד אותם בווידאו לצורך הכנת סרטון תעמולה.

הנער נעצר לפני שבועיים בחשד לחברות וקשירת קשר עם ארגוני הטרור, לאחר שביצע לכאורה משימות עבורם ויצר איתם קשר באמצעות מיילים והרשת החברתית "דיסקורד". המשטרה אמרה כי עלה בחקירתו שיצר קשר עם הארגונים, וסיפק להם תיעודים של מבנים, הקשורים לכאורה לכוחות הביטחון. הנאשם שהה בבית משפחתו ברמאללה בעת מעצרו.

הנער, למד שפות לבד והתכתב עם בינה מלאכותית מסוג צ'אט GPT כדי ללמוד כיצד להכין מטען חבלה. בנוסף, הוא השתמש בסרטוני חמאס על מנת להיעזר בכך, ואף ניסה להצטרף לארגון הטרור והתעניין בייצור חומרי נפץ מאולתרים, ביצוע פיגועים, רצח ישראלים ולהפוך לשהיד.