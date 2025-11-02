הקלטות נדירות של רבין נחשפות: "מדינה החותרת למו"מ ללא התעצמות צבאית - אין לה זכות קיום"

30 לרצח שטלטל את המדינה: משרד הביטחון פרסם היום (ראשון) הקלטות נדירות שטרם נשמעו של ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, יצחק רבין ז"ל, מתוך דיונים סגורים. בקולו, דיבר רבין על מורכבות הסכסוך הערבי-ישראלי, על האיזון בין עוצמה צבאית לתהליך מדיני, על הבידוד המדיני אחרי מלחמת ששת הימים, על חשיבות הקשר עם ארצות הברית ועל הצורך לחזק את הצבא.

בין היתר, פורסמה הקלטה מדיון מטכ"ל בשנת 1976, בה נשמע רבין מתייחס למגבלות הכוח הצבאי ככלי לפתרון הסכסוך: "העובדות עד היום הזה, של 28 שנות קיום מדינת ישראל, שבתוקף איום צבאי, לא כפית פתרון מדיני".

על המצב במזרח התיכון אמר: "מדינת ישראל חייתה, חיה ותמשיך לחיות בשני מסלולים מקבילים: מסלול המחייב תכנון ומסלול של התפתחויות בלתי צפויות, בין מסלול של מדיניות לטווח רחוק ובמקביל להיות מוכנים לכל מיני תהפוכות שהמזרח התיכון תמיד טמן, טומן ויטמון בו".

בהמשך, הוסיף הסתייגות מהרעיון של שלום כולל: "אני מעריך שהבעיה איננה לשרטט גבולות אידיאליים. את זה כולנו יודעים. השאלה תמיד בנסיבות שבהן אתה דן, מהו המינימום תמורת מה שאתה מעריך שאתה יכול לקבל מהצד השני? אני מעריך שהסיכוי להגיע להסדר כולל, שמשמעותו שלום אמיתי, הוא לא בהישג יד ב-1977. לעומת זאת, אני לא מוציא מכלל חשבון השגת הסכם מרחיק מבחינה מדינית סביב מה שקרוי ביטול מצב המלחמה".

בדברי סיכום כהונתו כראש ממשלה טרם חילופי השלטון בשנת 1977, אמר: "ישראל בלי עוצמה צבאית לא תתקיים... כאן אין בעיה של איזה פתרון מדיני… מדיניות שחותרת רק למשא ומתן ואיננה מבטיחה במקביל התעצמות צבאית, היא מדיניות שאין לה זכות קיום".

ארכיון צה"ל במשרד הביטחון

בהתייחסו לסכסוך הישראלי-ערבי אמר רבין: "אף מנהיג ערבי לא מאמין שיש לו סיכוי, לפחות מאז מלחמת ששת הימים, לקיים תהליך מדיני בלי עוצמה צבאית, מתוך הנחה שאני לא חושב שהיא לחלוטין בלתי מוצדקת, שישראל לא תתן סנטימטר אחד אלא אם יהיה כוח. לאף אחד אין אידאולוגיה של ויתור על שטחים".

בדיון שקיים לאחר מלחמת יום הכיפורים, אמר רבין: "לא ניתן לא ניתן להגיע למתן יותר עדיפות לתהליך המשא ומתן, לא ניתן להגיע להתעצמות צבאית, כי בלי אספקת הנשק האמריקני, ובלי מימונו על ידי ממשלת ארצות הברית, זה 50% מכל כלי נשק שמגיע לישראל מארצות הברית, וזה עיקר נשקו של צה"ל. מזרח תיכון של כל מה שיישאר לארצות הברית זה ישראל, איננו מעניין את אמריקה".

בכנס צנחנים לאחר מלחמת ששת הימים בשנת 1967 תיאר רבין את המצב המדיני הקשה: "מאז גמר המלחמה, מה-11 ביוני ועד עכשיו, בלי ספק הבדידות שלנו הולכת וגוברת". אך לצד זאת מספק רבין גם הסתכלות אופטימית: "למרות הבדידות הרבה והקשה והלחצים למיניהם, אני מאמין שאם הדור הזה יכיר במלוא האחריות והאפשרויות הנמצאות בידו - נוכל לעמוד בלחצים ולהשיג את מטרותינו".

בכנס מח"טים לאחר מלחמת ששת הימים, רבין הבהיר את מקומו של חיל הרגלים בשדה הקרב: "אם מישהו יוצא מהכנס הזה בהרגשה שתקופת החי"ר נגמרה, הוא יוצא במסקנה מוטעית, מסוכנת ולא מעשית… העדיפות הראשונה תמיד תהיה במחשבה, בטיפוח ובפיתוח חיל הרגלים".