בשקי סיוע הומניטרי של אונר"א: 110 פצמ"רים אותרו ברצועה

במהלך פעילות של כוחות צה"ל לטיהור מרחב הקו הצהוב - אותרו הבוקר (שלישי) כ-110 פצצות מרגמה שהוסתרו בשקי סיוע הומניטרי של אונר"א.

כוחות חטיבה 7 בפיקוד אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול בדרום רצועת עזה לטיהור המרחב מתשתיות טרור בעל ובתת-קרקע ומאמצעי לחימה של ארגוני הטרור ברצועה. במהלך הסריקות איתרו פצצות מרגמה, מספר רקטות וציוד לחימה נוסף, אשר הוסתרו בשמיכות ובשקי סיוע של הארגון.

נזכיר כי אנשי ממשל טראמפ ניהלו לאחרונה דיונים מתקדמים על הטלת סנקציות הקשורות לטרור על סוכנות האו"ם לפליטים, אונר"א. בכירים באו"ם ובמועצת הביטחון שלה תיארו את הארגון כ"עמוד השדרה של תגובת הסיוע בעזה". עם זאת, ממשל טראמפ האשים אותם בקשרים עם חמאס למרות שהארגון מכחיש זאת.

ארצות הברית הייתה במשך זמן רב התורמת הגדולה ביותר של אונר"א, אך עצרה את המימון בינואר 2024 לאחר שישראל האשימה כ-10 אנשי אונר"א בהשתתפות ב-7.10.