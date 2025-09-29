האלוף היוצא תקף: "משתחרר מצבא בו מושג האחריות נרמס"

האלוף הפורש נמרוד אלוני נשא היום (שני) נאום בטקס חילופי מפקד מפקדת העומק, ומתח ביקורת נוקבת על צה"ל - בנוכחות הרמטכ"ל: "אני משתחרר מצבא שמושג האחריות בו נרמס וחולל, ושאיבד את ביטחונו לשים את כישלונותיו על השולחן".

אלוני, שפיקד בין היתר על אוגדת עזה כשנה לפני שבעה באוקטובר, אמר על הימים שקדמו למחדל כי "לפני שנתיים ניסינו להכיל את אויבינו מדרום ומצפון מתוך מחשבה שהזמן יעשה לנו טוב, לכלכלה ולצמיחה, ונוכל לשמר מצב קיים לאורך זמן. טעינו, כולנו".

"אני משתחרר מצבא שמבין שטעה באירוע גלדיולה, באוהל בהר דב, בהתעצמות חמאס או שנתיים של ירי ג'יהאד פלסטיני בתקופת בהא אלעטא. שימרו על שבועתנו: לעולם לא עוד ניר עוז, לעולם לא עוד טבח נובה", הפציר אלוני.