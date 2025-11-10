מפקד חיל האוויר לשעבר, הרצל בודינגר, הלך לעולמו בגיל 82

הרצל בודינגר, מפקד חיל האוויר בין השנים 1996-1992, נפטר היום (שני) בגיל 82. עם יותר מ-30 שנות שירות בחיל האוויר ו-451 גיחות אוויריות, בודינגר פיקד על מספר רב של מבצעים משמעותיים ולקח חלק ב-4 מלחמות ישראל.

בודינגר נולד בחיפה וגדל בקריית מוצקין. אחרי שסיים את לימודיו בפנימיה הצבאית בחיפה, התגייס לצה"ל ב-1961 והתנדב לקורס טיס במגמת קרב. זמן קצר לאחר שסיים את קורס הטיס, נאלץ לבצע נחיתת אונס בעקבות פיצוץ מנוע במטוס אותו הטיס, ונפצע בגבו. למרות שלאחר הפציעה הורד לו הפרופיל הרפואי ל-45, בחר להמשיך לשרת כטייס קרב.

במלחמת ששת הימים השתתף בתקיפת שדה התעופה בלוקסור שבמצרים ושדה התעופה H-3 בעירק. ב-1974 מונה למפקד טייסת 101, שתחת פיקודו הייתה הראשונה להשתמש במטוסי כפיר, בייצור של התעשייה האווירית. 5 שנים לאחר מכן מונה למפקד בית הספר לטיסה והועלה לדרגת אלוף משנה.

במלחמת שלום הגליל שימש כמפקד בסיס רמת דוד. בשנת 1984 הועלה לדרגת תת-אלוף ושימש כראש להק אוויר וראש מטה חיל האוויר.

בשנת 1992 הועלה לדרגת אלוף ומונה לתפקיד מפקד חיל האוויר. בזמן כהונתו פיקד על מבצעים "דין וחשבון" ו"ענבי זעם", בהם הותקפו מאות מטרות חיזבאללה ברחבי לבנון. אחד האירועים המרכזיים שהתרחשו בחיל האוויר בעת פיקודו עליו היה פתיחת קורס הטיס לנשים, בעקבות בג"צ אליס מילר.

ב-1996 סיים את תפקידו כמפקד חיל האוויר ופרש מצה"ל.

לאחר שחרורו שימש במספר תפקידים, בהם מנכ"ל חברת ראדא תעשיות, נשיא עמותת חיל האוויר ויו"ר אוניברסיטת אריאל. ב-2013 היה אחד המועמדים לראשות המל"ל. בנו, אילן בוגר, שירת אף הוא כטייס קרב והשתחרר בדרגת תת-אלוף.