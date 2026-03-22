עופר מוסקוביץ, תושב משגב עם, שנהרג הבוקר (ראשון) מירי חיזבאללה לעבר הקיבוץ בו התגורר העניק לפני מספר ימים ריאיון מצמרר ל-i24NEWS בו התריע: "רוצים להרוג אותנו, אני חשוף לטילי נ"ט".

עופר הוסיף והתריע בלבנון רוצים "להרוג אותנו, ואנחנו צריכים לדעת להתגונן - מדינת ישראל צריכה להגן עלינו". לצד כך שציין כי משגב עם שוכן על רכס רמים, אמר עופר כי בקיבוץ חוששים "שלא יאתגרו אותנו מכל מיני מקומות שאפשר - כי אפשר".

"השטח שלי נמצא מאה מטר מהגדר, אני חשוף לגמרי לנ"ט. יש שני כפרים מולי, וכל פעם אני פוקח עין - יירו או לא יירו", אמר עופר. כאמור, מוקדם יותר היום הוא נהרג מירי רקטה שפגעה ברכבו בתוך הקיבוץ. כוחות ההצלה נאלצו לחלץ אותו לאחר שנלכד ברכבו הבוער, ובהמשך נאלצו לקבוע את מותו.