לאחר פינוי המאחז: עשרות ישראלים הציתו רכבים סמוך לבית לחם

לאחר פינוי המאחז בגוש עציון: עשרות ישראלים הציתו הערב (שני) כלי רכב בכפר הפלסטיני אל-ג'בעה, דרום-מערבית לעיר בית לחם. לפי גורם ביטחוני, גם בית נשרף והאירוע עדיין מתרחש. ההערכה היא כי הפורעים עדיין בתוך הכפר. כוחות הביטחון סורקים אחר המעורבים באירוע.

גורם ביטחוני מסר כי בחלק מהמבנים שפונו נעשה שימוש לפלילים, וכי ייתכן ואירוע זה עלול להצית את האזור. "ברגע אחד מציתים בית ובו אנשים שעלולים להיפגע - ואנחנו באירוע אחר", הוסיף.

כאמור, האירועים מגיעים לאחר פינויו של מאחז "צור משגבי" בגוש עציון. במהלך הפינוי, נפצעו מספר שוטרי מג"ב ובהם אחד שנפגע בראשו מאבן שהושלכה לעברו. בנוסף, לפחות אדם אחד נפגע מכדור ספוג שנורה לעברו על ידי כוחות הביטחון. במאחז התגוררו כ-20 משפחות, והוא הוקם לפני שנתיים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "לא נשלים עם הניסיונות של קומץ אלים ועברייני של אנרכיסטים פורעי חוק לקחת את החוק לידיים ולהכתים את ציבור המתיישבים, ולא נאפשר להם לפגוע בחיילי צה"ל, לערער את הסדר או להסיט את הכוחות ממשימות ההגנה על אזרחי ישראל וסיכול הטרור הפלסטיני".