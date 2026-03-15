במהלך פעילות של כוחות צה"ל בעיירה טמון שבצפון השומרון, נהרגו הלילה (ראשון) ארבעה בני משפחה פלסטינית - זוג הורים ושני ילדיהם בני 5 ו-7.

גורם ביטחוני אמר ל-i24NEWS כי על פי תחקיר ראשוני, האירוע התרחש כאשר הכוחות זיהו רכב שהאיץ לעברם. הלוחמים פתחו בירי לעבר הרכב לאחר ש"הכוח חש סכנה" - וכתוצאה מכך נהרגו יושביו.

בבדיקה שנערכה לאחר מכן, התברר כי ברכב שהתה משפחה. גורמי ביטחון מסרו כי הכוחות פועלים בנחישות לסיכול טרור, אך מצרים על הפגיעה בבלתי מעורבים. האירוע נמצא בבדיקה מעמיקה.

הפעילות בטמון נועדה למעצר שני מבוקשים החשודים במעורבות בהשלכת מטען לעבר כוחות צה"ל במהלך השבוע האחרון. המבוקשים נעצרו על ידי הכוחות, ובכך נסגר עמם המעגל המבצעי.