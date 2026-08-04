צה"ל מתריע לממשלה: צריכים תקציב דחוף | יוסי יהושוע

במערכת הביטחון מעבירים בימים אלה מסר דחוף לדרג המדיני: זקוקים לתקציב דחוף על מנת למלא את המחסנים. בצה"ל אמנם לא יכולים לפרט לציבור את המחסורים המדויקים - אך הזעקה שנשמעת ברורה.

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המצוקה הזו אינה ייחודית לנו - המחסור בחימושים ובאמצעים מגביל כיום אפילו את מעצמת-העל האמריקנית. המציאות הזו עלולה לפגוש אותנו ישירות בסבב הלחימה הבא מול איראן, כשהציבור יתהה היכן התחמושת.

מערכת הביטחון צברה חוב אדיר של כמעט 20 מיליארד שקלים לתעשיות הביטחוניות הישראליות בלבד. אם ראש הממשלה לא ייכנס לעובי הקורה בהקדם, שום טענה נוסח "לא ידעתי" או "לא אמרו לי" לא תתקבל. התראת המערכת הונחה על השולחן - כעת הדרג המדיני חייב לפעול.