"לא סיפרו מה המטרה": לוחמים הציבו רמקולים במרחב מסוכן בעזה לקראת נאום נתניהו באו"ם

פרסום ראשון: לוחמי מילואים הונחו הבוקר (שישי) להציב את הרמקולים לקראת נאום נתניהו באו״ם במרחב מסוכן ברצועת עזה. לוחם מילואים שהשתתף בפעולה סיפר ל-i24NEWS: "אחת המשימות המסוכנות שעשיתי בחיי, לא סיפרו לנו מה המטרה האמיתית".

ברקע ההיערכות לנאום ראש הממשלה באו"ם והפנייה לתושבי עזה - לוחמי מילואים ששוחחו עם i24NEWS מעידים כי כבר בשעות הבוקר המוקדמות הם קיבלו את המשימה להכניס את הרמקולים לעומק השטח, בנקודות שנמצאות בחיכוך גבוה עם האוכלוסייה העזתית.

אחד הלוחמים סיפר: "העירו אותנו בבוקר למשימה כדי ללוות משאיות עם רמקולים. לא ידענו מה הסיבה האמיתית, רק אמרו לנו שזה כדי להניע אוכלוסייה. ביקשו שזה יהיה הכי קרוב לאזרחים". בפועל, כניסה לנקודה הקרובה לאוכלוסייה מחייבת ליווי של טנקים ופגזים. "זו סכנת נפשת. באמת סיכנתי את חיי, אחת המשימות היותר מסוכנות שעשיתי".

מתנועת "אמא ערה" נמסר בתגובה: "נתניהו, אם חייל אחד ייהרג בטירוף הזה - זה נשמע לך הגיוני? עד מתי תשתמש בבנינו למען הקמפיין האישי שלך? הם לא עוד ניצבים בפריים המלחמתי שלך. הם לא תפאורה בהצגה המגלומנית שלך. הם לוחמים – קודם כל אנשים – ששחוקים עד דק במלחמה ללא אופק. והנה, בפעם נוספת, הראית עד כמה חייהם לא נספרים בעיניך. אנחנו פונות ודורשות מהרמטכ"ל וגם לאלוף פיקוד דרום: האחריות על חיי הלוחמים היא בידיים שלכם. אסור לתת יד לטירוף הזה".