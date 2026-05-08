המבצע הלילי בלב מחנה הפליטים ביהודה ושומרון הסתיים השבוע עם מעצרם של מספר מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור, זאת במסגרת מבצע מיוחד של גדוד דוכיפת מחטיבת כפיר.

למבצע המעצרים, שכלל תדרוך מדויק והגעה ליעדים בלב המחנה, הצטרפו שני הלוחמים שנפצעו באורח קל בפיגוע דקירה שאירע באותו הגזרה בשבוע שעבר. חזרתם של הלוחמים לשטח התבצעה שבעה ימים בלבד לאחר ההיתקלות שבה חיסל הכוח מחבל אחד ועצר מחבל נוסף.

הפעילות החלה בתדרוך הכוחות לפני היציאה למשימה, שם דגשו המפקדים את חשיבות סיכול הטרור במוקדים המוגדרים כ"מחנות טרור". הלוחמים נעו רגלית ורכובה אל לב היעד, שם ביצעו סריקות ומעצרים של חשודים במעורבות בפעילות חבלנית עוינת.

במהלך המבצע, סיפקו הלוחמים עדויות על ההיתקלות מהשבוע שעבר, שבה נפצעו מידי מחבלים בזמן פעילות מבצעית. על פי הדיווחים מהשטח, הכוח השלים את משימתו ללא נפגעים בנפש הלילה וביצע את מעצר המבוקשים כמתוכנן.