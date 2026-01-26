אביו של ראש השב"כ בהודעה חריגה: "פרשה חמורה יותר משדה תימן"

אביו של ראש השב"כ הרב יוסף זיני כתב הודעה חריגה. "לפני שנה וחצי נעצרו חיילים ששמרו על מחבלים אחרי שהפרקליטות הצבאית מצאה שעינו באופן בלתי אנושי בעליל את האסירים והצבא הפיץ סרטון שערך עיתונאי על ההתעללות הנוראה. הסרטון הופץ בכל העולם כדוגמה לרשעות מדינתנו. החיילים נעצרו, נחקרו, עונו במשך חודשים ומשפחותיהם הושפלו. אלא, שאחרי שנה וחצי של עינויים התברר שהכל פוברק על ידי צה"ל. כעת עלילה שקרית חדשה דומה וחמורה מהקודמת".

בהודעה נוספת כתב: "אין לנו ספק שהכל שקר גס. ואפילו יביאו סרטון ותמונות המוכיחות כביכול, אין שום ספק שהכל פוברק על מנת להזיק ל'חשוד' ולמשפחתו. כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם צדיקים".