יוסי יהושוע חושף: הדיל שנרקם בין טראמפ לארדואן

הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET, יוסי יהושוע, פרסם הערב (רביעי) במהדורה המרכזית כי ישנה התפתחות משמעותית באזור שמעוררת חשש בישראל. מאחורי הגב נרקם דיל חשאי בין הבית הלבן לבין הטורקים.

בישראל יודעים מה השאיפות של ארדואן, הוא לא מסתיר אותם, ועכשיו הוא לוטש עיניים לשני מקומות. אחד, להיכנס לעזה, אבל המקום האסטרטגי לא פחות זה סוריה, והוא רוצה לקבל שם שליטה והוא מהדק את הקשר עם אל-ג'ולאני. אותו אחד שנועד רק אתמול עם שר החוץ הטורקי בבית הלבן. הוא מדבר על כך שהוא רוצה שישראל תיסוג מהחלק הסורי בתוך רמת הגולן.

כל גורמי הביטחון מתנגדים לכך. זו התפתחות מאוד מדאיגה. בישראל יודעים את היכולות של הטורקים. וזוכרים את אמירתו של ארדואן "לפלוש לישראל". כזכור, לאחרונה דווח כי אל-ג'ולאני לא מאבטח את הגבול עם לבנון בתקופה האחרונה.

במקביל, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה חריגה: "בהנחיית נתניהו, מ״מ ראש המל"ל, גיל רייך ומזכירו הצבאי, אלוף רומן גופמן קיימו אמש באתונה פגישות בנושאים מדיניים ואזוריים עם מקביליהם היוונים".

