צה"ל חיסל מחבל חמאס שאחראי למותם של 7 חיילים ברצועת עזה

דובר צה"ל פרסם הבוקר (רביעי) שמוקדם יותר השבוע, כחלק התגובה להפרות חמאס של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, חוסל המחבל אחמד חסן, שלקח חלק במתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה. חסן שימש כראש מערך הצליפה של גדוד בית חאנון בארגון הטרור חמאס וזוהה בעת האחרונה פועל לקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל.

חסן הוביל מספר מתווי טרור בהם נהרגו שבעה לוחמי צה"ל, בהם התקרית בה נהרגו רס"ל (במיל') בנימין אסולין ז"ל, סמ"ר נועם אהרון מסגדיאן ז"ל, סמ"ר מאיר שמעון עמר ז"ל, סמל משה נסים פרש ז"ל וסמ"ר משה שמואל נול ז"ל, ונפצעו באורח קשה שני לוחמים נוספים, ב-7 ביולי 2025.

כמו כן, המחבל לקח חלק בקידום מתווה הטרור בו נהרג רס"ב גאלב סלימאן נסאר ז"ל, ונפצעו קשה גשש, קצינה לוחמת וחובשת קרבית ב-19 באפריל 2025, וכן במתווה טרור נוסף בו נהרג רס"ר (במיל') אסף כפרי ז"ל, ונפצעו באורח קשה שני לוחמים נוספים ב-24 באפריל 2025.

דובר צה"ל: "חיסולו של המחבל מהווה סגירת מעגל חשובה. צה"ל ימשיך לפעול נגד כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

--

בשבוע שעבר צה"ל חיסל את מחמד עצאם חסן הביל, ראש חולייה בחמאס, שרצח באכזריות את התצפיתנית רב"ט נועה מרציאנו ז"ל בעת שהייתה בשבי. חיסולו של הביל הגיע גם כן כתגובה להפרות הסכם הפסקת האש ברצועת עזה מצד ארגון הטרור. בנוסף אליו חוסל גם מפקד החטיבה הצפונית של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה של הג'יהאד האיסלאמי, עלי א-רזיאנה.