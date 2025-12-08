קטין בן 16 מאזור השפלה שקיים קשר ממושך עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות שונות הודה היום (שני) בביצוע עבירות ביטחוניות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. זאת במסגרת הסדר טיעון בבית המשפט. לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן, כמתחייב על פי החוק, ישמעו הטיעונים לעונש ולאחריהם יגזור בית המשפט את דינו של הנאשם.

הנאשם הודה כאמור בעובדות כתב אישום מתוקן, שהוגש על ידי הפרקליטות, לפיו כאמור קיים קשר אקטיבי במשך מספר חודשים עם הסוכן האיראני לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", ביודעו כי מדובר בגורם עוין. בנוסף, הודה כי ביצע עבור הסוכן משימות שונות. בתמורה, קיבל הנאשם תשלום מהסוכן בסך של 1600 ש"ח, שהועבר לארנק הדיגיטלי שלו באפליקציית TrustWallet.

מהפרקליטות נמסר כי "מדובר במעשים חמורים שבוצעו על ידי קטין, המהווים חציית קו אדום אל מול אויב המבקש לפגוע בביטחון מדינת ישראל. פרקליטות המדינה רואה בחומרה רבה כל שיתוף פעולה עם סוכנים איראניים - בכל גיל ובכל פלטפורמה".

מכתב האישום עולה כי הקשר בין הנאשם לסוכן האיראני נוצר באמצעות יישומון הטלגרם ובהנחייתו של הסוכן. עוד עולה כי במועדים שונים ביצע הנאשם משימות שונות, כגון הדפסת והפצת כרזות פוליטיות מסיתות ותיעוד צילום וידאו שלהן במרחב הציבורי - לעיתים תוך הצתתן וכן משימות נוספות.

כמו כן, לפי כתב האישום הנחה הסוכן את הנאשם לכתוב על גביי נייר "איפה לדעתך המטרה הבאה?", "והחזיקו אותה מול עשרה בנייני ממשלה", לשתף מיקום של הבניין הרלוונטי והכל תוך תיעוד בווידאו ובתמונות את האירועים.

בהמשך, עבר הנאשם בין שמונה בנייני ממשלה ורשויות שונות בעיר רחובות. בכל אחד מהמקומות, החזיק את הנייר עם הכיתוב ותיעד זאת בווידאו ובתמונות שאותם העביר לסוכן. נוסף על כך, העביר הנאשם לסוכן מיקומים מדויקים של מכשירי כספומטים למטבעות וירטואליים במקומות שונים בארץ ודו"חות שימוש הכוללים מידע רגיש.

הנאשם הודה כאמור, כי שיתף פעולה באופן אקטיבי עם הסוכן ואף הציע בעצמו רעיונות למשימות, לרבות השחתת רכוש ציבורי באמצעות גרפיטי בעל תוכן פוליטי בוטה, הטמנת כספים במיקומים שונים ברחובות ראשון לציון, תיעוד ובדיקת חנויות למכירת רחפנים, וכן ניסיונות לגיוס חברים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן.

בתחילת מאי האחרון, כאשר השתוללה שריפת ענק בהרי ירושלים והשפלה, ביקש הסוכן מהנאשם להצית שטח יער סמוך לרחובות - משימה שלא יצאה אל הפועל בעקבות מחלוקת על גובה התשלום.

מכתב האישום עולה עוד, כי הנאשם התקין על גבי מכשיר טלפון יישומון תקשורת מאובטח שאפשר לסוכן שליטה מרחוק במצלמה, וכן צירף את הסוכן לקבוצות "וואטסאפ" בהן היה חבר.

בכתב האישום המתוקן צוין, כי הנאשם התקשר למוקד 100 ודיווח אודות הקשר עם סוכן החוץ ועל המשימות המתוארות.