פרסום ראשון: האקדח שעל פי החשד שימש לרצח בני הזוג נתפס

החשד לפיגוע בשפלה: לפי מידע שהגיע ל-i24NEWS, האקדח שעל פי החשד שימש לביצוע רצח אולגה ורוסלן פריחודקו, אולי הראיה המרכזית ביותר בתיק - נתפס, כך דיווחה הערב (שישי) ראש דסק הפלילים לי עייש ב"קבינט שישי".

לצד החשוד המרכזי, נער בן 17 שנעצר שלשום, לוחמי הימ"מ בהכוונת שב"כ וימ"ר מרכז עצרו גם שני חשודים נוספים בחשד למעורבות ברצח. המעצרים בוצעו באזור חברון ומחזקים את החשד שהחשוד לא פעל לבדו. בנוסף נעצרו גם אביו ושלושה מאחיו של החשוד. כלל העצורים מנועי מפגש עם עו"ד.

עוד לפי מידע שהגיע אלינו, החשוד המרכזי הודה במעשה ואף ביצע שחזור. במערכת הביטחון מתחזקת ההערכה כי מדובר ברצח שתוכנן מראש, וכי מאחוריו עומדת חוליית טרור.

בני הזוג רוסלן פריחודקו (46) ואולגה פריחודקו (44), אותרו ירויים למוות ברכבם ביום שישי האחרון, לאחר שמשפחתם דיווחה למשטרה כי הם נעדרים. הם הותירו אחריהם ילד בן 14. תחילה המשטרה סברה שמדובר ברצח והתאבדות אך לאחר שהנשק האישי של רוסלן אותר בכספת בביתם, החל להתחזק החשד שמדובר בפיגוע.