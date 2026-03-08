גורמים בישראל: האסטרטגיה של חיזבאללה - "פינוי תושבי הצפון" | פרסום ראשון

פרסום ראשון: בפיקוד הצפון מזהים בימים האחרונים שינוי מגמה בטקטיקת האש של חיזבאללה. הארגון ממקד את התקיפות לעבר ריכוזי אוכלוסייה בקו העימות וביישובים שפונו, לצד ניסיונות פגיעה במוצבי צה"ל הנמצאים בתוך דרום לבנון ("חודרי גדר").

לפי שלושה גורמים המעורים בפרטים, האסטרטגיה של חיזבאללה נועדה לכפות על ישראל פינוי מחודש של תושבי הצפון, מהלך שנתפס בעיני ארגון הטרור כסמל ניצחון במערכה הקודמת וכמענה ישיר לפינוי המסיבי של האוכלוסייה מהדאחייה בביירות.

בימים האחרונים בא הדבר לידי ביטוי בקמפיין פסיכולוגי נמרץ, במסגרתו מפיץ ארגון הטרור "הודעות פינוי" לתושבי נהריה, קריית שמונה ויישובי קו העימות. מנגד, בישראל דבקים בהחלטה שלא להרחיב את היקף הפינוי וטוענים כי "איום הפשיטה של כוח רדואן לא קיים בתצורה שחיזבאללה רצו, ועל כן אין עילה ביטחונית לפינוי תושבים נוספים".

עם זאת, מתרבות תקריות הנ"ט על קו הגבול וניסיונות ההתקרבות של חוליות מחבלים לקו הכפרים הראשון והשני מצליחות להסב פגיעה בכוחות הביטחון. בישראל מעדיפים לתגבר כוחות במרחב האבטחה במטרה לייצב "מרחב חיץ" אפקטיבי וקבוע שיפריד בין הגבול לבין קו הכפרים.