האלוף תוקף את כ"ץ: ההחלטה על ביטול מינוי גילטמן - "הזויה"

אלוף נדב לוטן תקף היום (שלישי) בכנס סגור את ההחלטה של שר הביטחון ישראל כ"ץ לבטל את מינויו של אלוף משנה (מיל') גרמן גילטמן. "ההחלטה של שר הביטחון הזויה. איך מתערבים לנו?", אמר גילטמן. בדובר צה"ל ניסו להכחיש וטענו כי יש בידיהם את הסרטון שמוכיח כי הדברים לא נאמרו - אך לאחר שהתברר כי אין אותו בידיהם - הם נאלצו לאשר את הפרטים. עקב כך, הרמטכ"ל אייל זמיר ביקש לבדוק בעצמו את הנושא.

לפי מקורות ששוחחו עם i24NEWS, מפקד זרוע היבשה טען בכנס רמ"טים סגור מול כ-100 משתתפים כאמור שההחלטה של שר הביטחון "בזויה", אחרים טענו שאמר כאמור, "זה הזוי! איך מתערבים לנו?".

בדובר צה"ל ניסו להכחיש את הפרטים ולטעון שיש בידיהם את הנאום שמוכיח כי הדברים לא נאמרו. אך אחרי בדיקות נוספות - מתברר שאין בידיהם את הנאום, ועל כן הם נאלצו לאשר את הפרטים.

תגובת דובר צה"ל: בסיכום הכנס התבטא האלוף בפני הפורום בנושא החלטת הדרג המדיני בעניינו של אל"ם (מיל') גילטמן. אופן ההתבטאות, כפי שהוצג, אינו הולם. הנושא ייבדק בהתאם.

כזכור, בשבוע שעבר כ"ץ פסל על הסף את קידומו של גילטמן ואת החזרתו לשירות סדיר - בטענה כי הוא קרא לסרבנות - זאת לאחר שבצה"ל כבר הודיעו על קידומו.

יצוין כי בעקבות המינוי גילטמן היה מיועד לחזור מממילואים לשירות סדיר ולקבל דרגת תת-אלוף. כ"ץ מסר: "הודעתי היום לרמטכ"ל אייל זמיר כי אני פוסל על הסף את ההמלצה למנות ולקדם את אלוף משנה (מיל') גרמן גילטמן, מראשי "אחים לנשק" שקרא לסרבנות שירות בצה"ל". עוד הוסיף כ"ץ: "מי שמטיף ומעודד סרבנות לא ישרת בצה"ל ולא יקודם לשום תפקיד".

עקב כך, גילטמן הודיע לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כי הוא מסיר את מועמדותו לקידום.