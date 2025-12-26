עדות הקצין שתכריע אם רומן גופמן יתמנה לראשות המוסד

ועדת גרוניס החליטה לקראת ההכרעה אם לאשר או לדחות את מינוי אלוף רומן גופמן, לראש המוסד הבא - לזמן קצין בכיר מאגף המודיעין להופיע בפני הוועדה, כך דיווח הערב (שישי) הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet, יוסי יהושוע.

עדות הקצין תתבצע כחלק מהחלטת הוועדה להעמיק בבירור פרשת אורי אלמקייס, הנער שהופעל לכאורה על ידי גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרת "מבצע השפעה" ברשת, בעת שכיהן כמפקד אוגדה 210 ברמת הגולן.

המזכיר הצבאי גופמן הופיע אמש בפני ועדת גרוניס, ולאחר שמסר את גרסתו קבעו חברי הוועדה כי עליהם לשמוע גם את גרסת צה"ל, שביצע תחקיר בנושא. בעיתון "הארץ" נחשף בשנה שעברה כי גופמן, במהלך שירותו כמפקד אוגדת "הבשן", אישר לשני אנשי מודיעין להפעיל את אלמקייס, שהיה אז בן 17, בניסיון לייצר "מבצע השפעה" דרך עמודים שניהל ברשתות החברתיות.

השניים לא הוסמכו לכך ואף העבירו לנער ידיעו מסווגות. אלמקייס נחקר בשב"כ, הוחזק כחודשיים בבידוד והואשם בהמשך בעבירות ריגול - ולבסוף נכלא ליותר משנה. גופמן ופקודיו לא נחקרו מעולם בפרשה, על אף מעורבותם לכאורה, אלא רק תושאלו במסגרת בדיקה פנימית שביצע צה"ל, שבסיומה ננזפו בנזיפה פיקודית.