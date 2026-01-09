אלימות משתוללת: ישראלים השחיתו בי"ס ליד שכם ושרפו רכבים

דובר צה"ל עדכן כי במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) מספר מתפרעים יהודים השחיתו בית ספר ורכוש בכפר ג'אלוד שליד שכם. "כוחות צה"ל קפצו לפאתי כפר ג׳אלוד שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח על השחתת מבנה ורכוש על ידי אזרחים ישראלים בבית ספר בכפר", נמסר.

כמו כן, התקבל דיווח על אזרחים ישראלים שהציתו מספר רכבים פלסטינים והשחיתו רכוש בכפר בזאריה. בנוסף להצתה ריססו כתובות גרפיטי תחת הכיתוב "שנה לירי ד״ש מלנסקי ווסרטיל".

שני השמות המוזכרים בכתובת הגרפיטי, הם כאמור ידידיה יעקב וסרטיל והלל לנסקי שכזכור נפגעו מירי שוטרים בשומרון באירוע בכפר פונדוק בשנה שעברה. עוד הובהר כי בהגעת הכוחות, לא אותרו חשודים וכי כוחות הביטחון החלו בחקירת האירועים.

בתוך כך, שלושה חשודים המעורבים באירוע אלימות קיצוניים של הצתה ותקיפה חמורה ביישוב שבי שומרון נעצרו אמש על ידי כוחות צה״ל והועברו לחקירה במשטרה. הבוקר (שישי) הוארך מעצרם בבית המשפט.