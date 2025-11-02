לראשונה אחרי ה-7/10: מהפך בנתוני הגיוס של התצפיתניות

אחרי ה-7/10 המוטיבציה לגיוס למערך התצפיתניות ירד לשפל, ובצה"ל התקשו להילחם בתופעה, במיוחד כשהאסוציאציה של המילה תצפיתנית הוא "הטבח בנחל עוז". כדי להילחם בירידה בנתוני הגיוס, חיל הגנת הגבולות החל להפעיל בקיץ שעבר את פרויקט "אחות גדולה", שהיום (ראשון) פורסם שהקפיץ את נתוני הגיוס ל-120% ולירידה באחוזי הנשירה במהלך השירות.

במסגרת הפרויקט מפקדות בקורס מ"כים בסיירים מקבלות משימת "חניכה" - 5-6 מלש"ביות שמיועדות לתפקיד תצפיתנית. המפקדות יושבות עם המלש"ביות לכוס קפה, מלוות אותן בהתלבטויות על התפקיד בקבוצת וואטסאפ ועוברות איתן תהליך עוד לפני הגיוס.

במהלך התקופה המלש"ביות גם זוכות להיכנס לתוך חמ"ל תצפיות פעיל בגזרה הסמוכה לביתן ורואות איך הוא נראה מבפנים כדי להתרשם בעצמן מהתפקיד.

המהלך ביוזמתו של מב"ס סיירים אל"מ ר' הביא לעלייה של מעל 100% במוטיבציה - וגם לתקדים: ניתן לנפות מלש"ביות "לא מתאימות" (בהערכת המפקדות) ואף לסמן כאלו שיתאימו לפיקוד וקצונה.