בקשה תקדימית: פרקליטות המדינה פנתה הבוקר (רביע) לבית המשפט המחוזי מרכז בבקשה לשלילת אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים, שהורשעו בין היתר בעבירות של קשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ומסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. הפנייה נרשמה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, המחזיק בסמכויות שר הפנים.

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בעמדת המדינה נכתב כי "המעשה בו הורשעו הנאשמים, מצדיק נקיטה בצעד של ביטול אזרחות בהיותו מקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים שחבים האזרחים כלפי המדינה". כאמור, זוהי הפעם הראשונה בה מוגשת בקשה, במסלול הפלילי לפי חוק האזרחות, לביטול אזרחות מחמת הפרת אמונים.

האסירים הביטחוניים הם שני עובדים לשעבר בחברת סלקום - ראני עוף ושאדי עאידי, אשר היו בעלי הרשאות גישה נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה. השניים נקטו שורה של פעולות במטרה לקדם תכנית להשבתת מערכות מחשוב ומידע של חברת סלקום בעת מלחמה או מבצע צבאי, כדי לסייע לארגון חמאס.

עוף קיים קשר מתמשך עם בכירי חמאס בטורקיה והעביר, בסיוע עאידי, מידע רגיש על תשתיות תקשורת בישראל ועל מערכות אבטחת המידע של החברת סלקום ודרכי עקיפתן. בנוסף, הם תכננו השניים להחדיר אמצעים טכנולוגיים שיאפשרו, בעת מלחמה, לשבש ולהשבית את רשת התקשורת של סלקום, המספקת שירותים גם לכוחות הביטחון, ובכך לפגוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה ובתשתית לאומית חיונית.

השניים הורשעו על סמך הודאתם בעבירות של קשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ובמסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. בנוסף, הורשע ראני עוף בביצוע עבירות של גילוי החלטה לבגוד ומגע עם סוכן חוץ.

גזר הדין ניתן לפני כשנתיים, כאשר על עוף נגזרו 11 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס. בנוסף, על עאידי נגזרו 5.5 שנות מאסר, מאסר על תנאי וקנס.

בבקשה לשלילת האזרחות, שהוגשה לאחר מתן גזר הדין, הודגשה חומרת העבירה שבה הורשעו השניים, אשר במעשיהם נקטו פעולות לצורך השבתת מערכות מחשוב ומידע של חברת סלקום בעת מלחמה או מבצע צבאי. זאת, על רקע לאומני ואידיאולוגי, מתוך רצונם המשותף לסייע למאבק של ארגוני הטרור הפלסטינים בישראל על דרך של פגיעה בתשתית תקשורת מרכזית בישראל, ובכך להסב פגיעה בביטחון המדינה.

לעמדת המדינה, מעשים אלו הם בבחינת מעשי בגידה של ממש והפרה בוטה של חובת הנאמנות הבסיסית למדינה, והנזק הפוטנציאלי שהיה טמון בהם, בפיגוע סייבר שתוכנן על ידם, הוא גבוה.

"הפעולות שנקטו השניים, אשר נועדו לפגוע בתשתית תקשורת מרכזית של ישראל בעת מבצע צבאי, במטרה לסייע לאויב במלחמתו נגד המדינה בעת הזאת, מהוות מקרה מובהק וקיצוני של הפרת אמונים, תוך ניתוק זיקתם הבסיסית ביותר למדינה והפניית עורף כנגדה. דומה כי בדיוק למעשים כגון אלה נועד ההסדר בדבר ביטול אזרחות מחמת הפרת אמונים, על המסר ההצהרתי הטמון בו בדבר ניתוק הזיקה למדינה. מעשיהם של השניים נמשכו לאורך שנים רבות, כללו תכנון מוקדם והתאפיינו בעקביות ושיטתיות, תוך ניצול לרעה של המידע אליו נחשפו בעבודתם, ונועדו לסייע לגרועים שבאויבי ישראל במלחמתם כנגדה. העובדה כי הפגיעה תוכננה לזמן מלחמה או מבצע צבאי מגבירה את החומרה הטמונה במעשים האמורים", נכתב בבקשה.