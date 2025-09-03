"את מחיר המחדל שילמו תושבי המדינה": מבקר המדינה נגד נתניהו, סמוטריץ' וגלנט

מומלצים -

פערים בהיערכות ובמידע, וכישלון מתמשך של הממשלה בניהול התחום האזרחי במלחמה - כך טוען מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בדוח חריף שמפרסם הבוקר (רביעי), המתייחס לתקופת מלחמת חרבות ברזל.

לפי הדוח, מאז מלחמת לבנון השנייה ועד מלחמת חרבות ברזל (17 שנים, ע.כ) - הממשלה לא נערכה לטיפול ולמוכנות העורף בשעת חירום. המבקר מדגיש ש-13 שנים מתוכן, היו תחת כהונתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. "את המחיר של המחדל המתמשך הזה שילמו תושבי המדינה, אשר נזקקו נואשות לטיפול גופי הממשלה במלחמה", ציין המבקר. "ההחלטות שקיבלה הממשלה לאחר פרוץ המלחמה לא השיגו את תכליתן, ולמעשה יישומן התפוגג כתוצאה מהניסיון הכושל להעמיד מבנה תפקודי ללא היערכות מוקדמת נאותה".

את האחריות הבלעדית בדוח המפרט את כשלי הממשלה בטיפול בעורף בתקופת המלחמה ובהיערכות למצב החירום, מפנה המבקר לראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון לשעבר יואב גלנט וקודמיו, ומנכל משרד ראש הממשלה יוסי שלי.

אלו הן הנקודות הנוגעות להם מתוך הדוח - כלשון המבקר:

"האחריות לממצאים העיקריים שעלו בדוח זה, מוטלת על הגורמים האלה: ראש הממשלה, בנימין נתניהו - אשר במשך שנות כהונתו לא הבטיח על ידי שימוש בסמכויותיו, ובכלל זאת סמכותו לקבוע את סדר היום של הממשלה, מתן מענה על החסר היסודי הידוע מאז מלחמת לבנון השנייה בהסדרת הסמכויות לניהול ההיבטים האזרחיים בעת חירום; ובפרט לא הוסדרו באופן מלא הסמכות והאחריות הכוללת לניהול ההיבטים האזרחיים של הטיפול בעורף בעת מלחמה. לצד האמור יוער כי גם ראשי הממשלה מר נפתלי בנט בשנת כהונתו מיוני 2021 ועד יוני 2022, וח"כ יאיר לפיד בתקופת כהונתו (כראש ממשלה חלופי במהלך שנה, וכראש ממשלה בתקופה של חצי שנה לאחר התפזרות הכנסת, מיוני 2022 ועד דצמבר 2022) לא פעלו בנושא".

"שר הביטחון בתקופת הביקורת, מר יואב גלנט, ושרי הביטחון שקדמו לו אשר עמדו בראש גופי החירום הפועלים במשרד הביטחון ובצה"ל - רח"ל ופקע"ר - אשר לא השכילו להסדיר את מעמדם של גופי החירום במשך שנים. ולפיכך, על רקע החסר החמור במינוי גוף ממשלתי בעל סמכות ואחריות כוללת לניהול הטיפול בעורף, גופי חירום אלו והעומדים בראשם לא נתנו הלכה למעשה מענה מספק על פערים שונים במהלך מלחמת חרבות ברזל. רח"ל לא היוותה גוף חירום לאומי, המנהל את ההיבטים האזרחיים של הטיפול בעורף בעת המלחמה, ופקע"ר, שהוא גוף בעל משאבים גדולים ביותר, אשר מופקד על ההתגוננות האזרחית ואמון על התמיכה בעורף האזרחי בזמן חירום ונדרש בידי הממשלה להקצות כוח אדם לתמיכה בפעולות רח"ל בנוגע לקליטת מפונים במתקנים, לא נתן מענה לצורכיהם של המפונים ותפקיד נציגיו באתרי המפונים לא היה ברור.

"שר האוצר, ח"כ בצלאל סמוטריץ', על שלא השתמש בסמכויותיו כמי שעומד בראש הקבינט החברתי-כלכלי, לצורך הפעלת המנגנון שעליו החליטה הממשלה לטיפול בהיבטים האזרחיים של המלחמה; ועל שכשל ביישום החלטת הממשלה, אשר היה שותף לקבלתה, בדבר הקמת המשל"ט האזרחי והפעלתו ועל שלא פעל לשוב לממשלה ולדווח על כך, כדי לפעול לכך שהממשלה תקבל החלטה בדבר הגורם אשר יופקד על ניהול ההיבטים האזרחיים במלחמה. לנוכח התמשכות הכשל על פני חודשי המלחמה, היה על ראש הממשלה להידרש לנושא, כדי להביא ליישום את החלטת הממשלה בכל הנוגע להובלת הטיפול בתחום האזרחי במהלך חודשי המלחמה.

"כמו כן משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"ל משרד ראש הממשלה מר יוסי שלי - על האופן שבו הפעיל את פורום המנכ"לים של משרדי הממשלה - בין השאר ללא קביעת סדרי עבודה וללא קבלת החלטות המקדמות מענה כולל על צרכים בזירה האזרחית. לליקויים בפעולות פורום המנכ"לים היו השלכות שפגעו בטיפול הממשלתי הכולל בתחום האזרחי במהלך המלחמה", סיכם המבקר.

מבקר המדינה התייחס להיעדרו של גוף אחראי לניהול הטיפול בעורף בשעת החירום, לקושי של הציבור בתקופת המלחמה לקבל מידע חיוני מהממשלה, אי תפקוד הקבינט החברתי-כלכלי (כזה שאמור שהיה לנהל את החזית האזרחית), וניתוק של הממשלה מהמתרחש בשטח - כך שבמרבית התקופה, לא היתה לממשלה תמונת מצב לאומית מלאה על הצרכים, הפערים והמתרחש בצד האזרחי. הטיפול בחזית האזרחית בשעת החירום, מתייחס למשל לחינוך ושירותים רפואיים שניתנו או לא לאזרחים המפונים, הסדרת עבודה במפעלים חיוניים, מענקי סיוע, פיצויים על נזקים, הפעלת מרכזי חוסן, סיוע לתושבים באזורי סיכון שנותרו לא ממוגנים ועוד.

כמו כן, המבקר תוקף בחריפות במסגרת הדוח את תפקוד הקבינט החברתי-כלכלי שהיה אמון על ניהול ההיבטים האזרחיים והטיפול בעורף במלחמה - כשלפי המבקר לא תפקדו, לא פעלו, ולא הביאו אף החלטה לכדי יישום. קבינט זה, לפי המבקר, התכנס חמש פעמים בלבד במהלך שנה שלמה של מלחמה. מי שעמד בראש הקבינט הזה הוא שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'. "שר האוצר, שהוסמך לעמוד בראש הקבינט החברתי-כלכלי, לקבוע את סדר יומו ולנהל את דיוניו לצורך קבלת החלטות, לרבות הקמת משל"ט אזרחי אשר לא צלח, לא מימש את סמכויותיו להפעלת המנגנון שעליו החליטה הממשלה לצורך טיפול בכל ההיבטים האזרחיים של המלחמה. משרד מבקר המדינה מעיר לשר האוצר כי אם מצא שאין בידו לממש את סמכויותיו, היה עליו לשוב לממשלה ולדווח לה על כך, וכן היה עליו לפעול לכך שהממשלה תקבל החלטה בדבר הגורם אשר יופקד על ניהול ההיבטים האזרחיים במלחמה ועל המנגנון שיוקם לטובת הנושא - בהתאם לנדרש", לשונו.

לכיסוי הפערים בכל הנוגע לטיפול בעורף, הוקם פורום מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יוסי שלי, אם כי גם הוא, לפי אנגלמן - כשל כישלון חרוץ. תדירות המפגשים היתה נמוכה, לא הוזמנו אליהם נציגי היועצת המשפטית לממשלה ואגף תקציבים באוצר, והלכה למעשה - הפורום קיבל 0 החלטות בכל תקופת קיומו. זאת לרבות בנושאים שמצריכים טיפול מערכתי ובין משרדי, כמו למשל המענה הממשלתי במתקנים לקליטת תושבים שפונו מבתיהם, היערכות הממשלה בנוגע לזירה הצפונית והמחסור בעובדים זרים.

"לפי תמונת מוכנות העורף לשעת חירום בשנת 2022 שגיבשה רח"ל (רשות חירום לאומית, ע.כ), ב-11 מתוך 15 יעדים לאומיים רמת המוכנות בתרחיש מלחמה היתה בינונית; ב-4 היעדים הנותרים המוכנות הלאומית בתרחיש מלחמה הייתה טובה (80). מתוך 11 היעדים שהמוכנות בהם הייתה בינונית, ב-4 היעדים הבאים המוכנות הייתה ברף התחתון של מוכנות בינונית: שירותי דת וקבורה (64), מחסה הולם (64), שירותי רפואה (68) וחופש תנועה (68). גם ביעדים שבהם המוכנות הלאומית הכוללת בתרחיש מלחמה הייתה טובה (כאמור - 80) נמצאו משרדים עם מוכנות נמוכה - למשל, ביעד הספקת מידע לציבור, המשרדים האלה נמצאו כבעלי הכשירות הנמוכה ביותר: משרד התיירות (52), משרד הפנים (56), משרד הבינוי והשיכון (56) ורשות האוכלוסין (56). ביולי 2023 דיווחה רח"ל למשרדי הממשלה על תמונת מוכנות העורף לשעת חירום".

עוד מתייחס המבקר לכך שבשנת 2007, הטילה הממשלה על שר הביטחון את האחריות לטיפול בעורף בכלל מצבי החירום - לרבות מלחמה - אך לא הוקנו לשרי הביטחון שהיו מאז הסמכויות לביצוע המשימה. על סוגייה זו התריע המבקר גם בדוחות קודמים. בתוך כך מתייחס המבקר להיחלשות של רשות החירום הלאומי שתחת משרד הביטחון, שתקציביה וכוח האדם שלה צומצמו לאורך השנים ונשאבו ממנה מרבית סמכויותיה בחירום.

תגובת לשכת שר האוצר: "שר האוצר מצטרף לביקורת ולכשלים שמצא המבקר ומבקש לחזק את המסקנות. הררי המשפטיזציה והבירוקרטיה הישראלית הציבו חסם אדיר בפני היכולת לקבל החלטות ולממשן בזמן אמת ולהגיב מהר לצרכים שנוצרו באופן דחוף ומיידי, אף בזמן מלחמה מהקשות שידעה המדינה. כך יצא כי השר קיבל לידיו אחריות אך ללא סמכות ויכולת לממשה. לשם המחשה, בשבוע הראשון של המלחמה הורה השר להעביר 5 מיליוני ש"ח לארגון זק"א לטיפול בגופות הטבח 3, אך ההעברה בפועל נעשתה מס' חודשים לאחר מכן בשל הליכים משפטיים ובירוקרטיים הרסניים".

"לצד זאת, הניהול שהוביל השר בנחישות גדולה איפשר מתן מענה גדול ומרחיב ביותר ל-200,000 מפונים, 300,000 מילואמיניקים, ולמאות אלפי עצמאים במשבר האזרחי הגדול והממושך ביותר שידעה מדינת ישראל, זאת במקביל לניהול הכלכלה, העמדת התקציבים הדרושים לניהול המלחמה במאות מיליארדי שקלים, הובלת הליכי שיקום ליישובי הדרום והצפון במיליארדי שקלים ועוד ועוד. הכל תוך הובלת הליכי חקיקה בכנסת, תקציב, תקנות, נהלים, מערכות מחשוב, גיוס עובדים וכד'. ניווט המשק והכלכלה על ידי שר האוצר מול אתגרי המלחמה מוכיח את עצמו והנתונים מדברים בעד עצמם - בחוזקו של השקל, בבורסה ששוברת שיאים, בהייטק, בהשקעות הזרות, בשוק התעסוקה המהודק, בגירעון הנמוך מהתחזיות ובחזרה המהירה של המשק לעבודה סדירה", נמסר.

מתנועת "דרכנו" נמסר בהמשך לדוח המבקר: "מברכים את מבקר המדינה שמצא לנכון לפרסם את הדוח על הכשל העמוק של רשויות המדינה לטיפול בתחום האזרחי במהלך המלחמה. אחרי כמעט 700 ימים מאז המחדל הגדול בתולדות ישראל, אנו קוראים למבקר המדינה להצטרף לקריאה שלנו לבג"ץ להורות מיד על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת הכשלים שהובילו לשבעה באוקטובר, לא רק בתחום האזרחי אלא גם בתחום הצבאי והמדיני. הדוח שמתפרסם הבוקר הטיל אחריות על כל הדרג המדיני, ובפרט על ראש הממשלה בנימין נתניהו, על כך שלא הבטיח מענה הולם לכשל היסודי של מענה בחירום שהיה ידוע מאז מלחמת לבנון השנייה".