הפגיעה במשגב עם: נבדקת האפשרות שעופר מוסקוביץ נהרג מפגז צה"לי

בצה"ל נבדקת האפשרות כי הירי לעבר משגב עם הבוקר (ראשון), שכתוצאה ממנו נהרג עופר מוסקוביץ, תושב הקיבוץ - היה ירי כוחותינו.

"צה"ל מבצע תחקיר על ידי כלל הגורמים הרלוונטים בעקבות הירי לעבר משגב עם הבוקר, שכתוצאה ממנו נהרג אזרח ישראלי. נבדקת האפשרות כי מדובר בירי כוחותינו. צה"ל משתתף בצער המשפחה בשעה קשה זו ונמצא בקשר ישיר עם הקיבוץ", נמסר.

עופר (פושקו) מוסקוביץ, תושב משגב עם, נהרג הבוקר בקיבוץ. רכבו של עופר נפגע והחל לבעור - כשהוא לכוד בתוכו. פרמדיקים נאלצו לקבוע את מותו לאחר שחולץ.

עופר, שנהרג במשגב עם, אמר בריאיון ל-i24NEWS רק לפני ימים: "רוצים להרוג אותנו ואני חשוף לגמרי לנ"ט, מדינת ישראל צריכה להגן עלינו".

אמש אמר הרמטכ"ל זמיר כי הלחימה תימשך גם במהלך חג הפסח. "כוחותינו יעמדו כחיץ בין האויב לישובים וכל מטרה שתהווה איום עליהם - תוסר. פעולותינו באיראן מחלישות את חיזבאללה, שהורס את לבנון וגרר אותה למערכה - בשירותה של איראן. המערכה הנוכחית תקדם את היעד האסטרטגי שלנו לפירוק חיזבאללה מנשקו", הוסיף.